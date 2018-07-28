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Yatırımcı rehberi (1)

FİNANS HABERLERİ  | 28.07.2018 11:05 | Son Güncelleme

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz yatırımcılarının yüzünü güldürdü - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 1,60'lık kazançla kapattı

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz yatırımcılarının yüzünü güldürdü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,60'lık kazançla 95.584,84 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 91.722,71 puanı, en yüksek ise 96.680,76 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeks yüzde 3,08'lik artışla 102.452,20
puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,45'lik değerle 118.932,60 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,66'lık primle 71.806,80 puana yükseldi.

Söz konusu dönemde Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,46'lık azalışla 108.509,11 puana geriledi.

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- ICBC Turkey Bank en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 21,34 ile ICBC Turkey Bank oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 15,73'lük artışla TAV Havalimanları, yüzde 14,56'lık yükselişle de Sasa Polyester izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 8,65 ile İş Fin. Kir. oldu. Bu hisseyi yüzde 6,46'lık düşüşle Çemaş Döküm, yüzde 6,27'lik azalışla da Türk Telekom takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 8 milyar 89 milyon 215 bin 714 lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 7 milyar 251 milyon 995 bin 163 lirayla Garanti Bankası, 5 milyar 951 milyon 61 bin 778 lirayla Aselsan takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 38 milyar 360 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 34 milyar 158 milyon 546 bin 734 lirayla Koç Holding ve 30 milyar 780 milyon lirayla da Aselsan şeklinde sıralandı.

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- Altın ve dolar yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,38'lik artışla 191,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,34'lük primle bin 282 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro kazançla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,63'lük artışla 4,8590 liraya yükselirken, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,03'lük kazançla 5,6650 lira oldu.

Geçen hafta 6,2830 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,69'luk artışla 6,3890 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,56'lık yükselişle 4,8940 liradan alıcı buldu.

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- Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,42, yatırım fonları yüzde 0,36 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,19 ile hisse senedi fonları oldu.

(Sürecek)

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