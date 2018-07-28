Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz yatırımcılarının yüzünü güldürdü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,60'lık kazançla 95.584,84 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 91.722,71 puanı, en yüksek ise 96.680,76 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeks yüzde 3,08'lik artışla 102.452,20

puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,45'lik değerle 118.932,60 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,66'lık primle 71.806,80 puana yükseldi.

Söz konusu dönemde Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,46'lık azalışla 108.509,11 puana geriledi.

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- ICBC Turkey Bank en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 21,34 ile ICBC Turkey Bank oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 15,73'lük artışla TAV Havalimanları, yüzde 14,56'lık yükselişle de Sasa Polyester izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 8,65 ile İş Fin. Kir. oldu. Bu hisseyi yüzde 6,46'lık düşüşle Çemaş Döküm, yüzde 6,27'lik azalışla da Türk Telekom takip etti.