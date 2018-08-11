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Yatırımcı rehberi (1)

FİNANS HABERLERİ  | 11.08.2018 11:15 | Son Güncelleme

Bu hafta yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 0,70'lik kayıpla kapattı

İSTANBUL (AA) - Bu hafta yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,70'lik kayıpla 94.939,63 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 88.598,12 puanı, en yüksek ise 98.743,89 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 2,23'lük azalışla 98.359,22 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,96'lık kayıpla 70.145,38 puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 2,20'lik azalışla 106.238,18
puana geriledi.

Söz konusu dönemde Sanayi Endeksi ise yüzde 1,16'lık artışla 122.615,99 puana yükseldi.

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- Özderici GMYO en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 32,08 ile Özderici GMYO oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 31,52'lik artışla Petkim, yüzde 9,96'lık yükselişle de Kordsa Teknik Tekstil izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 20,28 ile Odaş Elektrik oldu. Bu hisseyi yüzde 18,51'lik düşüşle Mavi Giyim, yüzde 16,02'lik azalışla da Yataş takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 8 milyar 998 milyon 689 bin 144 lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 5 milyar 723 milyon 621 bin 119 lirayla Petkim, 5 milyar 151 milyon 963 bin 970 lirayla Garanti Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 41 milyar 405 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 34 milyar 716 milyon 444 bin 305 lirayla Koç Holding ve 30 milyar 346 milyon 800 bin lirayla da Aselsan şeklinde sıralandı.

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- Altın ve dolar yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 28,24'lük artışla 255,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 27,80'lik primle bin 701 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro kazançla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 28,23'lük artışla 6,5190 liraya yükselirken, avronun satış fiyatı ise yüzde 26,49'luk kazançla 7,4530 lira oldu.

Geçen hafta 6,6180 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 25,84'lük artışla 8,3280 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 28,58'lik yükselişle 6,5870 liradan alıcı buldu.

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- Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,69, yatırım fonları yüzde 0,91 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 6,99 ile kıymetli madenler fonları oldu.

(Sürecek)

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