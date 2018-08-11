Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,70'lik kayıpla 94.939,63 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 88.598,12 puanı, en yüksek ise 98.743,89 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 2,23'lük azalışla 98.359,22 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,96'lık kayıpla 70.145,38 puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 2,20'lik azalışla 106.238,18

puana geriledi.

Söz konusu dönemde Sanayi Endeksi ise yüzde 1,16'lık artışla 122.615,99 puana yükseldi.

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- Özderici GMYO en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 32,08 ile Özderici GMYO oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 31,52'lik artışla Petkim, yüzde 9,96'lık yükselişle de Kordsa Teknik Tekstil izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 20,28 ile Odaş Elektrik oldu. Bu hisseyi yüzde 18,51'lik düşüşle Mavi Giyim, yüzde 16,02'lik azalışla da Yataş takip etti.