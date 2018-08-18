Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kaybettirdi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 6,54'lük kayıpla 88.734,76 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 84.654,50 puanı, en yüksek ise 95.299,14 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 7'lik azalışla 91.471,23 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,17'lik kayıpla 118.729,88
puana, Hizmetler Endeksi yüzde 9,80'lik düşüşle 63.270,37 puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 6,68'lik azalışla 99.143,19 puana geriledi.
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- Doğan Holding en çok prim yapan hisse
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 15,79 ile Doğan Holding oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 12,45'lik artışla Kartonsan, yüzde 9,12'lik yükselişle de Tüpraş izledi.
Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 23,57 ile Pegasus oldu. Bu hisseyi yüzde 21,50'lik düşüşle MLP Sağlık, yüzde 20,34'lük azalışla da Migros Ticaret takip etti.
Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 7 milyar 366 milyon 512 bin 444 lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 5 milyar 836 milyon 395 bin 938 lirayla Aselsan, 5 milyar 523 milyon 122 bin 293 lirayla Garanti Bankası takip etti.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 39 milyar 655 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 37 milyar 658 milyon 86 bin 43 lirayla Koç Holding ve 30 milyar 275 milyon 681 bin 280 lirayla da Tüpraş şeklinde sıralandı.
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- Altın ve dolar düştü
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 8,89'luk azalışla 232,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 8,82'lik düşüşle bin 551 liraya geriledi.
Serbest piyasada haftayı dolar ve avro kayıpla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 6'lık azalışla 6,1280 liraya gerilerken, avronun satış fiyatı ise yüzde 5,96'lık düşüşle 7,0090 lira oldu.
Geçen hafta 8,3280 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 5,91'lik azalışla 7,8360 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 6,01'lik düşüşle 6,1910 liradan alıcı buldu.
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- Yatırım fonları
Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,10 değer kaybederken, yatırım fonları yüzde 0,15 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,87 ile kıymetli madenler fonları oldu.
(Sürecek)
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