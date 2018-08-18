Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 6,54'lük kayıpla 88.734,76 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 84.654,50 puanı, en yüksek ise 95.299,14 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 7'lik azalışla 91.471,23 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,17'lik kayıpla 118.729,88

puana, Hizmetler Endeksi yüzde 9,80'lik düşüşle 63.270,37 puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 6,68'lik azalışla 99.143,19 puana geriledi.

\

- Doğan Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 15,79 ile Doğan Holding oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 12,45'lik artışla Kartonsan, yüzde 9,12'lik yükselişle de Tüpraş izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 23,57 ile Pegasus oldu. Bu hisseyi yüzde 21,50'lik düşüşle MLP Sağlık, yüzde 20,34'lük azalışla da Migros Ticaret takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 7 milyar 366 milyon 512 bin 444 lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 5 milyar 836 milyon 395 bin 938 lirayla Aselsan, 5 milyar 523 milyon 122 bin 293 lirayla Garanti Bankası takip etti.