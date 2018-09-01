Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,81'lik kazançla 92.723,40 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 89.999,20 puanı, en yüksek ise 94.279,73 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeks yüzde 1,95'lik artışla 95.249,04

puana, Sanayi Endeksi yüzde 4,02'lik primle 124.376,44 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,41'lik değerle 66.173,78 puana ve Teknoloji Endeksi de yüzde 3,40'lık kazançla 102.817,99

puana yükseldi.

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- Ford Otosan en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 22,51 ile Ford Otosan oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 21,35'lik artışla TAV Havalimanları, yüzde 18'lik yükselişle de Ege Endüstri izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 6,76 ile MLP Sağlık oldu. Bu hisseyi yüzde 4,65'lik düşüşle Doğan Holding, yüzde 4,45'lik azalışla da Tüpraş takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 2 milyar 997 milyon 304 bin 10 lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 2 milyar 433 milyon 311 bin 840 lirayla Aselsan, 2 milyar 104 milyon 153 bin 776 lirayla Petkim takip etti.