Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,81'lik kazançla 92.723,40 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 89.999,20 puanı, en yüksek ise 94.279,73 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeks yüzde 1,95'lik artışla 95.249,04
puana, Sanayi Endeksi yüzde 4,02'lik primle 124.376,44 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,41'lik değerle 66.173,78 puana ve Teknoloji Endeksi de yüzde 3,40'lık kazançla 102.817,99
puana yükseldi.
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- Ford Otosan en çok prim yapan hisse
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 22,51 ile Ford Otosan oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 21,35'lik artışla TAV Havalimanları, yüzde 18'lik yükselişle de Ege Endüstri izledi.
Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 6,76 ile MLP Sağlık oldu. Bu hisseyi yüzde 4,65'lik düşüşle Doğan Holding, yüzde 4,45'lik azalışla da Tüpraş takip etti.
Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 2 milyar 997 milyon 304 bin 10 lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 2 milyar 433 milyon 311 bin 840 lirayla Aselsan, 2 milyar 104 milyon 153 bin 776 lirayla Petkim takip etti.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 41 milyar 440 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 37 milyar 987 milyon 752 bin 789 lirayla Koç Holding ve 29 milyar 549 milyon 465 bin 600 lirayla da Tüpraş şeklinde sıralandı.
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- Altın ve dolar yükseldi
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 9,11'lik artışla 254 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 8,94'lük primle bin 693 liraya yükseldi.
Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro kazançla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 7,53'lük artışla 6,5840 liraya yükselirken, avronun satış fiyatı ise yüzde 9,41'lik kazançla 7,6590 lira oldu.
Geçen hafta 7,7240 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 10,59'luk artışla 8,5420 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 11,22'lik yükselişle 6,8010 liradan alıcı buldu.
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- Yatırım fonları
Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 3,01, yatırım fonları yüzde 1,40 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 8,84 ile kıymetli madenler fonları oldu.
(Sürecek)
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