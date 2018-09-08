Yatırımcı rehberi (1)

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 9,51 ile Soda Sanayi oldu. Bu hisseyi yüzde 6,83'lük düşüşle Türk Telekom, yüzde 6,67'lik azalışla da MLP Sağlık takip etti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 22,05 ile Çemaş Döküm oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 14,51'lik artışla Tat Gıda, yüzde 13,59'luk yükselişle de Flap Kongre Toplantı Hiz. izledi.

- Çemaş Döküm en çok prim yapan hisse

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeks yüzde 0,11'lik artışla 95.355,75 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,64'lük primle 125.168,23 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,69'luk değer kazancıyla 67.293,92 puana ve Teknoloji Endeksi de yüzde 1,24'lük kazançla 104.097,57 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,59'luk kazançla 93.274,15 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 92.205,55 puanı, en yüksek ise 94.656,05 puanı gördü.

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından tek kazandıran borsa oldu.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 4 milyar 151 milyon 538 bin 349 lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 2 milyar 742 milyon 269 bin 567 lirayla ASELSAN, 2 milyar 441 milyon 814 bin 636 lirayla Garanti Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 39 milyar 620 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 39 milyar 52 milyon 829 bin 970 lirayla Koç Holding ve 31 milyar 51 milyon 980 bin 800 lirayla da Tüpraş şeklinde sıralandı.

- Altın ve dolar geriledi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,28'lik azalışla 248,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 2,24 değer kaybıyla bin 655 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro kayıpla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 2,04'lük azalışla 6,4500 liraya gerilerken, avronun satış fiyatı da yüzde 2,48'lik kayıpla 7,4690 lira oldu.

Geçen hafta 8,5420 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,11'lik azalışla 8,3620 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,74 düşüşle 6,6830 liradan alıcı buldu.

- Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,32, yatırım fonları yüzde 0,41 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,25 ile kıymetli madenler fonları oldu.

(Sürecek)

