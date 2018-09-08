FİNANS

Yatırımcı rehberi (1)

FİNANS HABERLERİ  | 08.09.2018 12:04 | Son Güncelleme

Bu hafta, yatırım araçlarından tek kazandıran borsa oldu - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 0,59'luk kazançla kapattı

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından tek kazandıran borsa oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,59'luk kazançla 93.274,15 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 92.205,55 puanı, en yüksek ise 94.656,05 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeks yüzde 0,11'lik artışla 95.355,75 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,64'lük primle 125.168,23 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,69'luk değer kazancıyla 67.293,92 puana ve Teknoloji Endeksi de yüzde 1,24'lük kazançla 104.097,57 puana yükseldi.

- Çemaş Döküm en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 22,05 ile Çemaş Döküm oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 14,51'lik artışla Tat Gıda, yüzde 13,59'luk yükselişle de Flap Kongre Toplantı Hiz. izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 9,51 ile Soda Sanayi oldu. Bu hisseyi yüzde 6,83'lük düşüşle Türk Telekom, yüzde 6,67'lik azalışla da MLP Sağlık takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 4 milyar 151 milyon 538 bin 349 lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 2 milyar 742 milyon 269 bin 567 lirayla ASELSAN, 2 milyar 441 milyon 814 bin 636 lirayla Garanti Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 39 milyar 620 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 39 milyar 52 milyon 829 bin 970 lirayla Koç Holding ve 31 milyar 51 milyon 980 bin 800 lirayla da Tüpraş şeklinde sıralandı.

- Altın ve dolar geriledi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,28'lik azalışla 248,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 2,24 değer kaybıyla bin 655 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro kayıpla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 2,04'lük azalışla 6,4500 liraya gerilerken, avronun satış fiyatı da yüzde 2,48'lik kayıpla 7,4690 lira oldu.

Geçen hafta 8,5420 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,11'lik azalışla 8,3620 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,74 düşüşle 6,6830 liradan alıcı buldu.

- Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,32, yatırım fonları yüzde 0,41 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,25 ile kıymetli madenler fonları oldu.

(Sürecek)

PARTNERBu video sosyal medyayı sallıyorBu video sosyal medyayı sallıyor
'2018 turizmde rekor yılı olacak''2018 turizmde rekor yılı olacak'
Lavanta yağının kilosu 80 EuroLavanta yağının kilosu 80 Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı rehberi (1)

En Çok Okunan Haberler

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ASELSAN'dan 2 milyar dolarlık hamle

ASELSAN'dan 2 milyar dolarlık hamle

İşte dünyanın en değerli markaları

İşte dünyanın en değerli markaları

Bakan Albayrak uyardı: Dünya kendini korumalı

Bakan Albayrak uyardı: Dünya kendini korumalı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

"Bursa siyahı"nda hedef pazar Çin

"Bursa siyahı"nda hedef pazar Çin

İş Bankası'ndan 130 milyon adet pay geri alımı açıklaması

İş Bankası'ndan 130 milyon adet pay geri alımı açıklaması

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

Dr. Beyhan İncekara: Henüz faiz kozumuzu kullanmadık

Dr. Beyhan İncekara: Henüz faiz kozumuzu kullanmadık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fındıkta ihracat hedefi 6 milyar dolar

Fındıkta ihracat hedefi 6 milyar dolar

'2018 turizmde rekor yılı olacak'

'2018 turizmde rekor yılı olacak'

Lavanta yağının kilosu 80 Euro

Lavanta yağının kilosu 80 Euro

Taş ocağından 20 milyon ziyaretçiye

Taş ocağından 20 milyon ziyaretçiye

87. İzmir Enternasyonal Fuarı

87. İzmir Enternasyonal Fuarı

Sinop'ta açtıkları fabrika için kapı kapı dolaşıp, işçi arıyorlar

Sinop'ta açtıkları fabrika için kapı kapı dolaşıp, işçi arıyorlar

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.