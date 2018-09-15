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Yatırımcı rehberi (1)

FİNANS HABERLERİ  | 15.09.2018 11:22 | Son Güncelleme

Bu hafta, yatırım araçlarından sadece borsa kazandırdı - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 1,59'luk kazançla kapattı

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından sadece borsa kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,59'luk kazançla 94.759,64 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 91.206,17 puanı, en yüksek ise 96.298,90 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeks yüzde 1,22'lik artışla 96.518,35 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,41'lik primle 125.168,23 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,39'luk değerle 69.572,48 puana ve Teknoloji Endeksi de yüzde 0,72'lik kazançla 104.849,43 puana yükseldi.

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- İttifak Holding, en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 19,38 ile İttifak Holding oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 19,33'lük artışla Mavi Giyim, yüzde 10,28'lik yükselişle de Çemaş Döküm
izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 16,76 ile Özderici GMYA oldu. Bu hisseyi yüzde 11,61'lik düşüşle Hürriyet Gazetesi, yüzde 7,91'lik azalışla da Kartonsan takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 6 milyar 402 milyon 77 bin 418 lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 4 milyar 883 milyon 32 bin 162 lirayla Garanti Bankası, 3 milyar 223 milyon 23 bin 346 lirayla ASELSAN takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 41 milyar 132 milyon 226 bin 371 lirayla Koç Holding, 38 milyar 500 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik ve 33 milyar 430 milyon 963 bin 200 lirayla da Tüpraş şeklinde sıralandı.

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- Altın ve döviz geriledi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 4,43'lük azalışla 237,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 4,35'lik düşüşle 1.583,00 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 4,88'lik azalışla 6,1350 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 4,11'lik düşüşle 7,1620 lira oldu.

Geçen hafta 8,3620 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,68'lik azalışla 8,0540 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 4,71 değer kaybıyla 6,3680 liradan alıcı buldu.

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- Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,10, yatırım fonları da yüzde 0,16 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,34 ile "Borçlanma Araçları Fonları" ve "Para Piyasası Fonları" oldu.

(Sürecek)

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