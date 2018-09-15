Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından sadece borsa kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,59'luk kazançla 94.759,64 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 91.206,17 puanı, en yüksek ise 96.298,90 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeks yüzde 1,22'lik artışla 96.518,35 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,41'lik primle 125.168,23 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,39'luk değerle 69.572,48 puana ve Teknoloji Endeksi de yüzde 0,72'lik kazançla 104.849,43 puana yükseldi.

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- İttifak Holding, en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 19,38 ile İttifak Holding oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 19,33'lük artışla Mavi Giyim, yüzde 10,28'lik yükselişle de Çemaş Döküm

izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 16,76 ile Özderici GMYA oldu. Bu hisseyi yüzde 11,61'lik düşüşle Hürriyet Gazetesi, yüzde 7,91'lik azalışla da Kartonsan takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 6 milyar 402 milyon 77 bin 418 lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 4 milyar 883 milyon 32 bin 162 lirayla Garanti Bankası, 3 milyar 223 milyon 23 bin 346 lirayla ASELSAN takip etti.