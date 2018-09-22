Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,41'lik kazançla 97.988,16 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 93.790,14 puanı, en yüksek ise 97.988,16 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeks yüzde 3,64'lük artışla 100.027,24 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,92'lik primle 128.101,55 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 4,61'lik değerle 72.781,77 puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 1,74'lük kazançla 104.849,43 puana yükseldi.
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- MLP Sağlık, en çok prim yapan hisse
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,41 ile MLP Sağlık oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 12,31'lik artışla Koza Altın, yüzde 11,54'lük yükselişle de Tekfen Holding izledi.
Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 6,75 ile Ülker Bisküvi oldu. Bu hisseyi yüzde 4,83'lük düşüşle Odaş Elektrik, yüzde 4,73'lük azalışla da Albaraka Türk takip etti.
Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 5 milyar 922 milyon 274 bin 753 lirayla Garanti Bankası'nda olurken, bu şirketi 4 milyar 386 milyon 321 bin 974 lirayla Türk Hava Yolları, 3 milyar 222 milyon 259 bin 842 lirayla ASELSAN takip etti.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 43 milyar 439 milyon 933 bin 597 lirayla Koç Holding, 39 milyar 900 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik ve 33 milyar 981 milyon 885 bin 440 lirayla da Tüpraş şeklinde sıralandı.
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- Altın ve dolar yükseldi
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,85'lik artışla 241,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,83'lük primle bin 612 liraya yükseldi.
Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro kazançla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 2,56'lık artışla 6,2920 liraya yükselirken, avronun satış fiyatı ise yüzde 3,23'lük kazançla 7,3930 lira oldu.
Geçen hafta 8,0540 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,15'lik artışla 8,2270 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,75'lik yükselişle 6,5430 liradan alıcı buldu.
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- Yatırım fonları
Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,56, yatırım fonları da yüzde 0,46 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
(Sürecek)
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