Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,41'lik kazançla 97.988,16 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 93.790,14 puanı, en yüksek ise 97.988,16 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeks yüzde 3,64'lük artışla 100.027,24 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,92'lik primle 128.101,55 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 4,61'lik değerle 72.781,77 puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 1,74'lük kazançla 104.849,43 puana yükseldi.

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- MLP Sağlık, en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,41 ile MLP Sağlık oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 12,31'lik artışla Koza Altın, yüzde 11,54'lük yükselişle de Tekfen Holding izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 6,75 ile Ülker Bisküvi oldu. Bu hisseyi yüzde 4,83'lük düşüşle Odaş Elektrik, yüzde 4,73'lük azalışla da Albaraka Türk takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 5 milyar 922 milyon 274 bin 753 lirayla Garanti Bankası'nda olurken, bu şirketi 4 milyar 386 milyon 321 bin 974 lirayla Türk Hava Yolları, 3 milyar 222 milyon 259 bin 842 lirayla ASELSAN takip etti.