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Yatırımcı rehberi (1)

FİNANS HABERLERİ  | 29.09.2018 11:29 | Son Güncelleme

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 2,01'lik kazançla kapattı

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,01'lik kazançla 99.956,90 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 97.781,97 puanı, en yüksek ise 100.637,70 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeks yüzde 5,07'lik artışla 105.099,56 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,16'lık primle 73.626,62 puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 2,68'lik kazançla 109.534,08 puana yükseldi.

Sanayi Endeksi ise yüzde 1,07'lik azalışla 126.726,04 puana geriledi.

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- Özderici GMYO en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 23,99 ile Özderici GMYO oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 16,64'lük artışla Garanti Bankası, yüzde 14,85'lik yükselişle de Vakıflar Bankası izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 13,51 ile Çemaş Döküm oldu. Bu hisseyi yüzde 9,40'lık düşüşle Aksa, yüzde 7,53'lük azalışla da Ege Endüstri takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 8 milyar 621 milyon 810 bin 418 lirayla Garanti Bankası'nda olurken, bu şirketi 5 milyar 211 milyon 678 bin 368 lirayla Türk Hava Yolları, 4 milyar 170 milyon 925 bin 677 lirayla Aselsan takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 43 milyar 262 milyon 420 bin 733 lirayla Koç Holding, 38 milyar 605 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik ve 33 milyar 606 milyon 256 bin 640 lirayla da Tüpraş şeklinde sıralandı.

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- Altın ve döviz geriledi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 4,93'lük azalışla 229,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 4,90'lık düşüşle bin 533 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 4,28'lik azalışla 6,0230 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 5,65'lik düşüşle 6,9750 lira oldu.

Geçen hafta 8,2270 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 5,01'lik azalışla 7,8150 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 6,02 değer kaybıyla 6,1490 liradan alıcı buldu.

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- Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,46, yatırım fonları da yüzde 0,35 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile hisse senedi fonları oldu.

(Sürecek)

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