Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,01'lik kazançla 99.956,90 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 97.781,97 puanı, en yüksek ise 100.637,70 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeks yüzde 5,07'lik artışla 105.099,56 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,16'lık primle 73.626,62 puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 2,68'lik kazançla 109.534,08 puana yükseldi.

Sanayi Endeksi ise yüzde 1,07'lik azalışla 126.726,04 puana geriledi.

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- Özderici GMYO en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 23,99 ile Özderici GMYO oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 16,64'lük artışla Garanti Bankası, yüzde 14,85'lik yükselişle de Vakıflar Bankası izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 13,51 ile Çemaş Döküm oldu. Bu hisseyi yüzde 9,40'lık düşüşle Aksa, yüzde 7,53'lük azalışla da Ege Endüstri takip etti.