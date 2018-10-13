Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,87'lik kazançla 96.657,42

puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 93.389,22 puanı, en yüksek ise 97.168,89 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 4,84'lük artışla 101.091,32 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,18'lik primle 124.580,04 puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 0,34'lük kazançla 107.350,47 puana yükseldi.

Hizmetler Endeksi ise yüzde 0,23'lük kayıpla 69.963,26

puana geriledi.

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- Işıklar Enerji Yapı Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 19,05 ile Işıklar Enerji Yapı Holding oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 13,77'lik artışla Vakıflar Bankası, yüzde 12,26'lık yükselişle de Halk Bankası izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 16,98 ile Fenerbahçe Futbol oldu. Bu hisseyi yüzde 11,42'lik düşüşle Gersan Elektrik, yüzde 7,47'lik azalışla da TAV Havalimanları takip etti.