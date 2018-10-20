Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,21'lik kayıpla 96.454,57 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 96.335,38 puanı, en yüksek ise 99.553,94 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 1,91'lik artışla 103.017,39 puana yükseldi. Söz konusu dönemde Sanayi Endeksi yüzde 2,09'luk düşüşle 121.982,05 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,32'lik kayıpla 69.742,73 puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 1,29'luk azalışla 105.969,55

puana geriledi.

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- İş Finansal Kiralama en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 19,23 ile İş Finansal Kiralama oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 13,92'lik artışla Metro Holding, yüzde 13,88'lik yükselişle de Gübre Fabrikası izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 21,55 ile Çemaş Döküm oldu. Bu hisseyi yüzde 10,96'lık düşüşle Pegasus, yüzde 10,33'lük azalışla da Koza Altın takip etti.