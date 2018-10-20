FİNANS

Yatırımcı rehberi (1)

FİNANS HABERLERİ  | 20.10.2018 11:22 | Son Güncelleme

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kaybettirdi - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 0,21'lik kayıpla kapattı

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,21'lik kayıpla 96.454,57 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 96.335,38 puanı, en yüksek ise 99.553,94 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 1,91'lik artışla 103.017,39 puana yükseldi. Söz konusu dönemde Sanayi Endeksi yüzde 2,09'luk düşüşle 121.982,05 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,32'lik kayıpla 69.742,73 puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 1,29'luk azalışla 105.969,55
puana geriledi.

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- İş Finansal Kiralama en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 19,23 ile İş Finansal Kiralama oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 13,92'lik artışla Metro Holding, yüzde 13,88'lik yükselişle de Gübre Fabrikası izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 21,55 ile Çemaş Döküm oldu. Bu hisseyi yüzde 10,96'lık düşüşle Pegasus, yüzde 10,33'lük azalışla da Koza Altın takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 5 milyar 461 milyon 142 bin 10 lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 5 milyar 381 milyon 261 bin 657 lirayla Garanti Bankası, 3 milyar 319 milyon 497 bin 724 lirayla Aselsan takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 40 milyar 67 milyon 189 bin 190 lirayla Koç Holding, 35 milyar 735 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik ve 34 milyar 182 milyon 220 bin 800 lirayla da Tüpraş şeklinde sıralandı.

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- Altın ve döviz geriledi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 4,04'lük azalışla 223,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 3,93'lük düşüşle bin 491 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 4,84'lük azalışla 5,6450 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 5,28'lik düşüşle 6,4890 lira oldu.

Geçen hafta 7,8240 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 5,84'lük düşüşle 7,3670 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 5,33 değer kaybıyla 5,6660 liradan alıcı buldu.

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- Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,65 değer kazanırken, yatırım fonları yüzde 0,14 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde tek kazandıran yüzde 0,45 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

(Sürecek)

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