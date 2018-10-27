FİNANS

Yatırımcı rehberi (1)

FİNANS HABERLERİ  | 27.10.2018 11:23 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 6,13'lük kayıpla kapattı

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve döviz kaybettirirken, altın yatırımcısına sınırlı kazanç sağladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 6,13'lük kayıpla 90.541,53 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 90.541,53 puanı, en yüksek ise 97.406,25 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 6,79'luk azalışla 96.020,13 puana, Sanayi Endeksi yüzde 8,16'lık düşüşle 112.032,76 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,21'lik kayıpla 68.898,20 puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 7,36'lık azalışla 98.167,10 puana geriledi.

\

- Turkcell en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 6,24 ile Turkcell oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 5,86'lık artışla Çemaş Döküm, yüzde 5'lik yükselişle de Aksa Enerji izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 20,22 ile Kardemir (D) oldu. Bu hisseyi yüzde 15,79'luk düşüşle Hürriyet Gazetesi, yüzde 15,59'luk azalışla da TürkTraktör takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 4 milyar 271 milyon 193 bin 959 lirayla Garanti Bankası olurken, bu şirketi 4 milyar 47 milyon 943 bin 787 lirayla Türk Hava Yolları, 2 milyar 83 milyon 439 bin 480 lirayla Aselsan takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 39 milyar 560 milyon 9 bin 580 lirayla Koç Holding, 31 milyar 465 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik ve 31 milyar 427 milyon 609 bin 600 lirayla da Tüpraş şeklinde sıralandı.

\

- Döviz geriledi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,04'lük sınırlı yükselişle 223,30 liraya çıkarken, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise bin 491 lirayla yatay seyretti.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,18'lik azalışla 5,6350 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,33'lük düşüşle 6,4030 lira oldu.

Geçen hafta 7,3670 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,10'luk düşüşle 7,2120 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,67 değer kaybıyla 5,6280 liradan alıcı buldu.

\

- Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,29 değer kaybederken, yatırım fonları yüzde 0,45 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,87 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

(Sürecek)

PARTNERUyuşturucu kaçakçılığı için kullanılan 23 uçak ele geçirildiUyuşturucu kaçakçılığı için kullanılan 23 uçak ele geçirildi
İGÜ CIRIEC’in genel kurul toplantısına ev sahipliği yaptıİGÜ CIRIEC’in genel kurul toplantısına ev sahipliği yaptı
Fındık üreticisi açıklanan fiyattan memnunFındık üreticisi açıklanan fiyattan memnun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı rehberi (1)

En Çok Okunan Haberler

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Köprü ve otoyollar para bastı

Köprü ve otoyollar para bastı

Takım elbisesini çıkardı, bu işe girdi!

Takım elbisesini çıkardı, bu işe girdi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İGÜ CIRIEC’in genel kurul toplantısına ev sahipliği yaptı

İGÜ CIRIEC’in genel kurul toplantısına ev sahipliği yaptı

Fındık üreticisi açıklanan fiyattan memnun

Fındık üreticisi açıklanan fiyattan memnun

Marmarabirlik Başkanı Asa: Tüketiciyi düşünmezsek büyük hata yaparız

Marmarabirlik Başkanı Asa: Tüketiciyi düşünmezsek büyük hata yaparız

Cahit Çınar İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı oldu 

Cahit Çınar İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı oldu 

Ovacık'ın organik ürünleri Amerika ve İngiltere yolunda

Ovacık'ın organik ürünleri Amerika ve İngiltere yolunda

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fındık açıklaması üreticileri sevindirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fındık açıklaması üreticileri sevindirdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.