Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve döviz kaybettirirken, altın yatırımcısına sınırlı kazanç sağladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 6,13'lük kayıpla 90.541,53 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 90.541,53 puanı, en yüksek ise 97.406,25 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 6,79'luk azalışla 96.020,13 puana, Sanayi Endeksi yüzde 8,16'lık düşüşle 112.032,76 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,21'lik kayıpla 68.898,20 puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 7,36'lık azalışla 98.167,10 puana geriledi.

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- Turkcell en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 6,24 ile Turkcell oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 5,86'lık artışla Çemaş Döküm, yüzde 5'lik yükselişle de Aksa Enerji izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 20,22 ile Kardemir (D) oldu. Bu hisseyi yüzde 15,79'luk düşüşle Hürriyet Gazetesi, yüzde 15,59'luk azalışla da TürkTraktör takip etti.