Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,96'lık kazançla 94.123,02

puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 88.564,44 puanı, en yüksek ise 94.570,59 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 4,72'lik artışla 100.554,55 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,93'lük primle 116.430,85 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,61'lik kazançla 69.319,58 puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 8,64'lük değerle 106.646,51 puana yükseldi.

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- Gersan Elektrik en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 21,85 ile Gersan Elektrik oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 13,30'luk artışla Tofaş Otomobil Fabrikası, yüzde 13,10'luk yükselişle de Vakıflar Bankası izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 13,60 ile TAV Havalimanları oldu. Bu hisseyi yüzde 11,24'lük düşüşle Çemtaş, yüzde 9,81'lik azalışla da Ege Endüstri takip etti.