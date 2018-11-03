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Yatırımcı rehberi (1)

FİNANS HABERLERİ  | 03.11.2018 11:12 | Son Güncelleme

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 3,96'lık kayıpla kapattı

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,96'lık kazançla 94.123,02
puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 88.564,44 puanı, en yüksek ise 94.570,59 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 4,72'lik artışla 100.554,55 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,93'lük primle 116.430,85 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,61'lik kazançla 69.319,58 puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 8,64'lük değerle 106.646,51 puana yükseldi.

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- Gersan Elektrik en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 21,85 ile Gersan Elektrik oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 13,30'luk artışla Tofaş Otomobil Fabrikası, yüzde 13,10'luk yükselişle de Vakıflar Bankası izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 13,60 ile TAV Havalimanları oldu. Bu hisseyi yüzde 11,24'lük düşüşle Çemtaş, yüzde 9,81'lik azalışla da Ege Endüstri takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 4 milyar 366 milyon 25 bin 386 lirayla Türk Hava Yolları olurken, bu şirketi 4 milyar 74 milyon 388 bin 41 lirayla Garanti Bankası, 2 milyar 616 milyon 946 bin 621 lirayla Aselsan takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 38 milyar 520 milyon 291 bin 380 lirayla Koç Holding, 33 milyar 55 milyon 334 bin 400 lirayla Tüpraş ve 32 milyar 795 milyon lirayla da Ereğli Demir Çelik şeklinde sıralandı.

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- Altın ve döviz geriledi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,58'lik düşüşle 215,30 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 3,49'luk azalışla bin 439 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 3,92'lik azalışla 5,4140 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 3,34'lük düşüşle 6,1890 lira oldu.

Geçen hafta 7,2120 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,93'lük düşüşle 7,0730 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,43'lük değer kaybıyla 5,4350 liradan alıcı buldu.

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- Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,37, yatırım fonları yüzde 0,22 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,45 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

(Sürecek)

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