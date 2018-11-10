FİNANS

Yatırımcı rehberi (1)

FİNANS HABERLERİ  | 10.11.2018 11:06 | Son Güncelleme

Bu hafta, yatırım araçlarından döviz kazandırırken, borsa ve altın kaybettirdi - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 1,36'lık kayıpla kapattı

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından döviz kazandırırken, borsa ve altın kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,36'lık kayıpla 92.839,21 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 92.127,06 puanı, en yüksek ise 96.282,05 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 0,40'lık artışla 100.952,25 puana, Teknoloji Endeksi de yüzde 1,02'lik kazançla 107.736,72 puana yükseldi.

Söz konusu dönemde Sanayi Endeksi yüzde 3,46'lık düşüşle 112.401,60 puana, Hizmetler Endeksi ise yüzde 0,98'lik kayıpla 68.637,14

puana geriledi.

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- İş Finansal Kiralama en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 17,29 ile İş Finansal Kiralama oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 16,00'lık artışla Işıklar Enerji Yapı Holding, yüzde 15,68'lik yükselişle de Şok Marketler izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 14,96 ile Aksa Enerji oldu. Bu hisseyi yüzde 11,88'lik düşüşle Tofaş Otomobil Fabrikası, yüzde 10,66'lık azalışla da Gentaş takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 5 milyar 112 milyon 906 bin 896 lirayla Garanti Bankası olurken, bu şirketi 4 milyar 773 milyon 991 bin 523 lirayla Türk Hava Yolları, 2 milyar 557 milyon 260 bin 401 lirayla Halk Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 39 milyar 2 milyon 112 bin 9 lirayla Koç Holding, 32 milyar 844 milyon lirayla Garanti Bankası ve 31 milyar 850 milyon lirayla da Ereğli Demir Çelik şeklinde sıralandı.

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- Altın düştü, döviz yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,84'lük azalışla 213,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,83'lük düşüşle bin 427 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro kazançla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,22'lik artışla 5,4800 liraya yükselirken, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,48'lik kazançla 6,2190 lira oldu.

Geçen hafta 7,0730 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,92'lik artışla 7,1380 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,15'lik yükselişle 5,4430 liradan alıcı buldu.

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- Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,29, yatırım fonları yüzde 0,40 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,62 ile "Karma ve Değişken Fonlar" oldu.

(Sürecek)

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