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Yatırımcı rehberi (1)

FİNANS HABERLERİ  | 17.11.2018 11:06 | Son Güncelleme

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 0,84'lük kazançla kapattı

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,84'lük kazançla 93.616,45
puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 91.297,67 puanı, en yüksek ise 94.308,29 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 1,06'lık artışla 102.027,29 puana, Hizmetler Endeksi de yüzde 2,63'lük kazançla 70.442,17

puana yükseldi. Söz konusu dönemde Sanayi Endeksi yüzde 0,48'lik düşüşle 111.865,40
puana olurken, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,55'lik değerle 106.062,96
puana geriledi.

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- İş Finansal Kiralama en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 25,90 ile İş Finansal Kiralama oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 20,20'lik artışla Göltaş Çimento, yüzde 19,25'lik yükselişle de Koza Madencilik izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 27,08 ile Çemaş Döküm oldu. Bu hisseyi yüzde 10,63'lük düşüşle Flap Kongre Toplantı Hizmetleri, yüzde 8,61'lik azalışla da Ülker Bisküvi takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 4 milyar 464 milyon 374 bin 241 lirayla Türk Hava Yolları olurken, bu şirketi 3 milyar 219 milyon 889 bin 565 lirayla Garanti Bankası, 2 milyar 498 milyon 857 bin 588 lirayla Aselsan takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 38 milyar 139 milyon 906 bin 672 lirayla Koç Holding, 33 milyar 348 milyon lirayla Garanti Bankası ve 31 milyar 30 milyon 800 bin lirayla da Aselsan şeklinde sıralandı.

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- Altın ve döviz geriledi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,64'lük düşüşle 210 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,61'lik azalışla bin 404 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 2,54'lük azalışla 5,3410 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 2,03'lük düşüşle 6,0930 lira oldu.Geçen hafta 7,1380 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,56'lık düşüşle 6,8840 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,93'lük değer kaybıyla 5,3380 liradan alıcı buldu.

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- Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,64, yatırım fonları yüzde 0,23 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,47 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

(Sürecek)

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