Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,65'lik kayıpla 93.003,27 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 91.545,81 puanı, en yüksek ise 94.602,73 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 0,80'lik azalışla 101.210,91 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,16'lık düşüşle 109.452,48

puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,88'lik kayıpla 71.768,62 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,49'luk azalışla 102.357,97 puana geriledi.

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- Doğtaş Kelebek Mobilya en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 24,72 ile Doğtaş Kelebek Mobilya oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 22,35'lik artışla ICBC Turkey Bank, yüzde 20'lik yükselişle de Işıklar Enerji Yapı Holding izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 11,19 ile Odaş Elektrik oldu. Bu hisseyi yüzde 10,15'lik düşüşle Tekfen Holding, yüzde 10,05'lik azalışla da Gentaş takip etti.