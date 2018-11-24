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Yatırımcı rehberi (1)

FİNANS HABERLERİ  | 24.11.2018 11:02 | Son Güncelleme

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kaybettirdi - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 0,65'lik kayıpla kapattı

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,65'lik kayıpla 93.003,27 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 91.545,81 puanı, en yüksek ise 94.602,73 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 0,80'lik azalışla 101.210,91 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,16'lık düşüşle 109.452,48

puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,88'lik kayıpla 71.768,62 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,49'luk azalışla 102.357,97 puana geriledi.

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- Doğtaş Kelebek Mobilya en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 24,72 ile Doğtaş Kelebek Mobilya oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 22,35'lik artışla ICBC Turkey Bank, yüzde 20'lik yükselişle de Işıklar Enerji Yapı Holding izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 11,19 ile Odaş Elektrik oldu. Bu hisseyi yüzde 10,15'lik düşüşle Tekfen Holding, yüzde 10,05'lik azalışla da Gentaş takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 3 milyar 701 milyon 981 bin 25 lirayla Türk Hava Yolları olurken, bu şirketi 2 milyar 948 milyon 747 bin 73 lirayla Garanti Bankası, 1 milyar 667 milyon 475 bin 639 lirayla Koza Madencilik takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 35 milyar 756 milyon 162 bin 505 lirayla Koç Holding, 33 milyar 894 milyon lirayla Garanti Bankası ve 30 milyar 551 milyon 142 bin 400 lirayla da Tüpraş şeklinde sıralandı.

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- Altın ve döviz geriledi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,86'lık düşüşle 208,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,85'lik azalışla bin 392 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,14'lük azalışla 5,2800 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,59'luk düşüşle 5,9960 lira oldu.

Geçen hafta 6,8840 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,44'lük düşüşle 6,7850 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,58'lik değer kaybıyla 5,3070 liradan alıcı buldu.

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- Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,83, yatırım fonları yüzde 0,19 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,45 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

(Sürecek)

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