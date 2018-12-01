Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,59'luk kazançla 95.416,03 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 93.043,02 puanı, en yüksek ise 95.544,59 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 3,84'lük artışla 105.098,17 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,12'lik değerle 110.679,36 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,13'lük kazançla 74.015,87 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,65'lik primle 105.068,26

puana yükseldi.

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- İş Finansal Kiralama en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 35,80 ile İş Finansal Kiralama oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 16,48'lik artışla MLP Sağlık, yüzde 15,87'lik yükselişle de Yataş izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 16,58 ile Çemaş Döküm oldu. Bu hisseyi yüzde 6,76'lık düşüşle Ereğli Demir Çelik, yüzde 5,56'lık azalışla da Işıklar Enerji Yapı Holding takip etti.