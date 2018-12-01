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Yatırımcı rehberi (1)

FİNANS HABERLERİ  | 01.12.2018 11:23 | Son Güncelleme

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 2,59'luk kazançla kapattı

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,59'luk kazançla 95.416,03 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 93.043,02 puanı, en yüksek ise 95.544,59 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 3,84'lük artışla 105.098,17 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,12'lik değerle 110.679,36 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,13'lük kazançla 74.015,87 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,65'lik primle 105.068,26
puana yükseldi.

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- İş Finansal Kiralama en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 35,80 ile İş Finansal Kiralama oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 16,48'lik artışla MLP Sağlık, yüzde 15,87'lik yükselişle de Yataş izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 16,58 ile Çemaş Döküm oldu. Bu hisseyi yüzde 6,76'lık düşüşle Ereğli Demir Çelik, yüzde 5,56'lık azalışla da Işıklar Enerji Yapı Holding takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 4 milyar 677 milyon 73 bin 336 lirayla Garanti Bankası olurken, bu şirketi 3 milyar 431 milyon 767 bin 257 lirayla Türk Hava Yolları, 1 milyar 880 milyon 214 bin 140 lirayla Aselsan takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 39 milyar 2 milyon 112 bin 9 lirayla Koç Holding, 34 milyar 734 milyon lirayla Garanti Bankası ve 31 milyar 277 milyon 358 bin 80 lirayla da Tüpraş şeklinde sıralandı.

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- Altın ve döviz geriledi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,21'lik düşüşle 203,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 2,23'lük azalışla bin 361 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,86'lık azalışla 5,1820 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,78'lik düşüşle 5,8890 lira oldu.

Geçen hafta 6,7850 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,89'luk düşüşle 6,5890 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,49'luk değer kaybıyla 5,1750 liradan alıcı buldu.

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- Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,57, yatırım fonları yüzde 0,35 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,44 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

(Sürecek)

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