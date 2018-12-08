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Yatırımcı rehberi (1)

FİNANS HABERLERİ  | 08.12.2018 11:13 | Son Güncelleme

Bu hafta, yatırım araçlarından altın ve döviz kazandırırken, borsa kaybettirdi - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 1,80'lik kayıpla kapattı

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından altın ve döviz kazandırırken, borsa kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,80'lik kayıpla 93.699,49
puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 92.375,25 puanı, en yüksek ise 96.829,78 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 3,19'luk azalışla 101.747,51 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,65'lik kayıpla 72.053,01 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,83'lük düşüşle 104.194,93
puana geriledi.

Söz konusu dönemde Sanayi Endeksi yüzde 0,53'lük kazançla 111.267,60
puana yükseldi.

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- Bera Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 21,26 ile Bera Holding oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 17,65'lik artışla Işıklar Enerji Yapı Holding, yüzde 15,91'lik yükselişle de İş Finansal Kiralama izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 28,31 ile Çemaş Döküm oldu. Bu hisseyi yüzde 10,05'lik düşüşle Akbank, yüzde 9,56'lık azalışla da MLP Sağlık takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 4 milyar 101 milyon 251 bin 578 lirayla Garanti Bankası olurken, bu şirketi 3 milyar 732 milyon 317 bin 55 lirayla Türk Hava Yolları, 1 milyar 905 milyon 63 bin 928 lirayla Halk Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 38 milyar 292 milyon 60 bin 555 lirayla Koç Holding, 33 milyar 474 milyon lirayla Garanti Bankası ve 32 milyar 178 milyon 867 bin 200 lirayla Tüpraş şeklinde sıralandı.

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- Altın ve döviz yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,88'lik artışla 211,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,82'lik primle bin 413 liraya çıktı.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 2,16'lık artışla 5,2940 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 2,36'lık primle 6,0280 lira oldu.

Geçen hafta 6,5890
lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,66'lık artışla 6,7640 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,72 değer kazancıyla 5,3160 liradan alıcı buldu.

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- Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,71, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,50 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 4,86 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

(Sürecek)

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