Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından altın ve döviz kazandırırken, borsa kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,80'lik kayıpla 93.699,49

puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 92.375,25 puanı, en yüksek ise 96.829,78 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 3,19'luk azalışla 101.747,51 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,65'lik kayıpla 72.053,01 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,83'lük düşüşle 104.194,93

puana geriledi.

Söz konusu dönemde Sanayi Endeksi yüzde 0,53'lük kazançla 111.267,60

puana yükseldi.

\

- Bera Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 21,26 ile Bera Holding oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 17,65'lik artışla Işıklar Enerji Yapı Holding, yüzde 15,91'lik yükselişle de İş Finansal Kiralama izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 28,31 ile Çemaş Döküm oldu. Bu hisseyi yüzde 10,05'lik düşüşle Akbank, yüzde 9,56'lık azalışla da MLP Sağlık takip etti.