Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından altın ve döviz kazandırırken, borsa kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,38'lik kayıpla 90.528,64 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 89.337,50 puanı, en yüksek ise 93.453,70 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,33'lük azalışla 97.342,62 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,43'lük düşüşle 107.448,82 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,57'lik kayıpla 70.921,22 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 9,71'lik düşüşle 94.081,58 puana geriledi.

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- Işıklar Enerji Yapı Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 22,50 ile Işıklar Enerji Yapı Holding oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 13,22'lik artışla Doğtaş Kelebek Mobilya, yüzde 5,55'lik yükselişle de Fenerbahçe Futbol izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 30,25 ile Çemaş Döküm oldu. Bu hisseyi yüzde 26,44'lük düşüşle İttifak Holding, yüzde 19,08'lik azalışla da Polisan Holding takip etti.