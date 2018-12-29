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Yatırımcı rehberi (1)

FİNANS HABERLERİ  | 29.12.2018 11:03 | Son Güncelleme

Bu hafta, yatırım araçlarından altın kazandırırken, borsa ve döviz kaybettirdi - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 1,55'lik kayıpla kapattı

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından altın kazandırırken, borsa ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,55'lik kayıpla 90.435,33 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 90.107,39 puanı, en yüksek ise 92.435,66 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,06'lık azalışla 99.858,16 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,16'lık düşüşle 104.067,61 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,61'lik kayıpla 70.681,61 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,47'lik düşüşle 94.203,75 puana geriledi.

- Şişecam en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 7,46 ile Şişecam oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 6,67'lik artışla Flap Kongre Toplantı Hizmetleri, yüzde 3,67'lik yükselişle de Polisan Holding izledi. Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 18,60 ile İhlas Gayrimenkul oldu. Bu hisseyi yüzde 13,57'lik düşüşle Doğtaş Kelebek Mobilya, yüzde 11,41'lik azalışla da İş Finansal Kiralama takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 1 milyar 837 milyon 10 bin 887 lirayla Türk Hava Yolları olurken, bu şirketi 1 milyar 815 milyon 550 bin 233 lirayla Garanti Bankası, 1 milyar 58 milyon 757 bin 795 lirayla Aselsan takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 35 milyar 578 milyon 649 bin 642 lirayla Koç Holding, 33 milyar 432 milyon lirayla Garanti Bankası ve 29 milyar 424 milyon 256 bin lirayla da Tüpraş şeklinde sıralandı.

- Altın yükseldi, döviz düştü

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,74'lük artışla 216,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,77'lik kazançla bin 447 liraya yükseldi. Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,55'lik azalışla 5,2720 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,23'lük düşüşle 6,0490 lira oldu.

Geçen hafta 6,7140 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,12'lik düşüşle 6,7060 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,82'lik artışla 5,3960 liradan alıcı buldu.

- Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,36, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,33 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,96 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

(Sürecek)

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