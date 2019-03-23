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Yatırımcı rehberi (1)

FİNANS HABERLERİ  | 23.03.2019 11:07 | Son Güncelleme

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 3,36'lık kayıpla kapattı

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,36'lık kayıpla 99.835,31
puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 99.652,38 puanı, en yüksek ise 103.755,80 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,80'lik azalışla 114.877,43
puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,80'lik düşüşle 118.794,10
puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,23'lük kayıpla 70.588,38 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 4,92'lik azalışla 92.939,36
puana geriledi.

- Albaraka Türk en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 16,35 ile Albaraka Türk oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 12,21'lik artışla Vestel, yüzde 8,45'lik yükselişle de İttifak Holding izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 24,29 ile Metro Holding oldu. Bu hisseyi yüzde 12,75'lik düşüşle Aksa Enerji, yüzde 9,96'lık azalışla da Türk Telekom takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 7 milyar 321 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 5 milyar 863 milyon lirayla Kardemir (D), 4 milyar 791 milyon lirayla Garanti Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 45 milyar 240 milyon lirayla Koç Holding, 38 milyar 556 milyon lirayla Garanti Bankası ve 37 milyar 112 milyon lirayla da Tüpraş şeklinde sıralandı.

- Altın ve dolar yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,57'lik artışla 237,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,52'lik kazançla bin 586 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 2,78'lik artışla 5,6210 liraya çıkarken, avronun satış fiyatı da yüzde 2,35'lik yükselişle 6,3530 lira oldu.

Geçen hafta 7,2690 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,95'lik primle 7,4110 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,48 değer kazanarak 5,6530 liradan alıcı buldu.

- Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,41, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,68 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,22 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

(Sürecek)

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