FİNANS

Yatırımcı rehberi (1)

FİNANS HABERLERİ  | 30.03.2019 11:15 | Son Güncelleme

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve avro kaybettirdi, dolar kazandırdı - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 6,06'lık kayıpla kapattı

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve avro kaybettirdi, dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 6,06'lık kayıpla 93.784,18
puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 90.523,89 puanı, en yüksek ise 100.381,70 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 6,20'lik azalışla 107.753,76
puana, Sanayi Endeksi yüzde 5,70'lik düşüşle 112.022,24
puana, Hizmetler Endeksi yüzde 5,72'lik kayıpla 66.553,53 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,46'lık azalışla 89.719,18
puana geriledi.

- Verusa Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 4,28 ile Verusa Holding oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 3,64'lük artışla Ereğli Demir Çelik, yüzde 2,35'lik yükselişle de İhlas Gayrimenkul izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 16,22 ile Albaraka Türk oldu. Bu hisseyi yüzde 13,23'lük düşüşle Anadolu Efes, yüzde 13,11'lik azalışla da Tekfen Holding takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 9 milyar 229 milyon lirayla Garanti Bankası'nda olurken, bu şirketi 6 milyar 166 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 3 milyar 776 milyon lirayla Akbank takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 40 milyar 802 milyon lirayla Koç Holding, 35 milyar 28 milyon lirayla Garanti Bankası ve 32 milyar 864 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

- Altın düştü, dolar yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,84'lük azalışla 235,70
liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,82'lik kayıpla bin 573 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı, dolar yükselişle, avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,36'lık artışla 5,6410 liraya çıkarken, avronun satış fiyatı yüzde 0,08'lik sınırlı gerilemeyle 6,3480 lira oldu.

Geçen hafta 7,4110 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,31'lik azalışla 7,3880 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,57 değer kazanarak 5,6850 liradan alıcı buldu.

- Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,23, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,91 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,19 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

(Sürecek)

Şemsiyeyle bir anda havalandı! O anları anlattıŞemsiyeyle bir anda havalandı! O anları anlattı
Güneydoğu'da yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü, rekolte artışı bekleniyorGüneydoğu'da yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü, rekolte artışı bekleniyor
BMMG Türkiye'de bir ilki başardıBMMG Türkiye'de bir ilki başardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı rehberi (1)

En Çok Okunan Haberler

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Milyonları ilgilendiriyor! O süre uzatıldı

Milyonları ilgilendiriyor! O süre uzatıldı

Bin 500 derecede üretiliyor, dünyaya ihraç ediliyor

Bin 500 derecede üretiliyor, dünyaya ihraç ediliyor

Bakan açıkladı! 5 bin personel alınacak

Bakan açıkladı! 5 bin personel alınacak

İş Bankası'nda üst düzey ayrılık!

İş Bankası'nda üst düzey ayrılık!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güneydoğu'da yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü, rekolte artışı bekleniyor

Güneydoğu'da yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü, rekolte artışı bekleniyor

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Hazine üç ayda toplam 32.6 milyar lira borçlanacak

Hazine üç ayda toplam 32.6 milyar lira borçlanacak

Bakan Varank: Akhisar'da yenilikçi kurutma merkezi kurmayı planlıyoruz

Bakan Varank: Akhisar'da yenilikçi kurutma merkezi kurmayı planlıyoruz

Fenerbahçe'den kaynak oluşturma projesi “FENER OL”

Fenerbahçe'den kaynak oluşturma projesi “FENER OL”

"Orman Genel Müdürlüğüne 5 bin personel alacağız"

"Orman Genel Müdürlüğüne 5 bin personel alacağız"

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.