FİNANS

Yatırımcı rehberi (1)

FİNANS HABERLERİ  | 06.04.2019 11:03 | Son Güncelleme

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 5,33'lük kazançla kapattı

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 5,33'lük kazançla 98.783,36
puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 91.864,50 puanı, en yüksek ise 99.214,08 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,53'lük artışla 112.630,15
puana, Sanayi Endeksi yüzde 4,84'lük primle 117.440,53
puana, Hizmetler Endeksi yüzde 6,67'lik kazançla 70.995,37
puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,55'lik değerle 92.007,53
puana yükseldi.

- Fenerbahçe Futbol en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 24,48 ile Fenerbahçe Futbol oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 13,27'lik artışla Tofaş Oto. Fab., yüzde 13,08'lik yükselişle de Anadolu Efes izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 6,90 ile İhlas Gayrimenkul oldu. Bu hisseyi yüzde 5,11'lik düşüşle Verusa Holding, yüzde 3,33'lük azalışla da Soda Sanayii takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 6 milyar 93 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 5 milyar 947 milyon lirayla Garanti Bankası, 3 milyar 147 milyon lirayla Halk Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 43 milyar 668 milyon lirayla Koç Holding, 37 milyar 842 milyon lirayla Garanti Bankası ve 34 milyar 216 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

- Altın ve dolar düştü

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,27'lik azalışla 232,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,27'lik kayıpla bin 553 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,76'lık düşüşle 5,5980 liraya gerilerken, avronun satış fiyatı yüzde 0,90'lık azalışla 6,2910 lira oldu.

Geçen hafta 7,3880 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,30'luk azalışla 7,2920 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,58 değer kaybederek 5,5950 liradan alıcı buldu.

- Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,93, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,07 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 5,63 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

(Sürecek)

Whatsapp'tan bir yenilik daha! Ayarlar'dan bunu yaparsanız...Whatsapp'tan bir yenilik daha! Ayarlar'dan bunu yaparsanız...
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğe zam yokTürkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğe zam yok
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı tarihi taşınmada operasyon alanındaTHY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı tarihi taşınmada operasyon alanında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı rehberi (1)

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Reuters’tan beklenti anketi: Dolar/TL'de altı ay sonra ne bekleniyor?

Reuters’tan beklenti anketi: Dolar/TL'de altı ay sonra ne bekleniyor?

Kredi kartı faiz oranlarına düzenleme

Kredi kartı faiz oranlarına düzenleme

Araba alacaklar dikkat! Satışlar patladı

Araba alacaklar dikkat! Satışlar patladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denize kıyısı olmayan ilçeden dünyaya balık ihracatı

Denize kıyısı olmayan ilçeden dünyaya balık ihracatı

Tarihi günün rakamları da ortaya çıktı, THY 117 bin yolcu taşıdı

Tarihi günün rakamları da ortaya çıktı, THY 117 bin yolcu taşıdı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğe zam yok

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğe zam yok

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı tarihi taşınmada operasyon alanında

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı tarihi taşınmada operasyon alanında

Kapadokya'ya uçak trafiği yüzde 53, yolcu trafiği ise yüzde 25 arttı

Kapadokya'ya uçak trafiği yüzde 53, yolcu trafiği ise yüzde 25 arttı

BİSAM: Açlık sınırı Mart’ta 2,046 liraya yükseldi

BİSAM: Açlık sınırı Mart’ta 2,046 liraya yükseldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.