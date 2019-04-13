Yatırımcı rehberi (1)

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 10,94 ile İndeks Bilgisayar oldu. Bu hisseyi yüzde 10,46'lık düşüşle Yataş, yüzde 9,90'lık azalışla da Fenerbahçe Futbol takip etti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 16,22 ile İhlas Holding oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 11'lik artışla İttifak Holding, yüzde 10,93'lük yükselişle de Parsan izledi.

- İhlas Holding en çok prim yapan hisse

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 3,67'lik azalışla 108.497,45 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,44'lük düşüşle 115.745,69 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,63'lük kayıpla 69.129,05 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 4,02'lik azalışla 88.309,93 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,84'lük kayıpla 95.976,82 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 95.028,49 puanı, en yüksek ise 99.076,85 puanı gördü.

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 4 milyar 630 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 3 milyar 892 milyon lirayla Garanti Bankası, 3 milyar 494 milyon lirayla Halk Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 41 milyar 969 milyon lirayla Koç Holding, 35 milyar 448 milyon lirayla Garanti Bankası ve 33 milyar 75 milyon lirayla da Ereğli Demir Çelik şeklinde sıralandı.

- Altın ve dolar yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,22'lik artışla 240,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,22'lik kazançla bin 603 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 3,02'lik artışla 5,7670 liraya çıkarken, avronun satış fiyatı da yüzde 3,77'lik yükselişle 6,5280 lira oldu.

Geçen hafta 7,2920 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,88'lik primle 7,5750 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,16 değer kazanarak 5,7720 liradan alıcı buldu.

- Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,39, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,31 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,46 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

(Sürecek)

