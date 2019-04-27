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Yatırımcı rehberi (1)

FİNANS HABERLERİ  | 27.04.2019 11:02 | Son Güncelleme

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 2,15'lik kayıpla kapattı

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,15'lik kayıpla 94.783,14
puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 93.891,66 puanı, en yüksek ise 96.537,15 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,55'lik azalışla 106.882,78
puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,82'lik düşüşle 112.612,68
puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,47'lik kayıpla 70.037,37
puana geriledi. Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,05'lik sınırlı artışla 89.475,25
puana yükseldi.

- Galatasaray Sportif en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 34,37 ile Galatasaray Sportif oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 23,65'lik artışla Beşiktaş Futbol Yat., yüzde 21,06'lık yükselişle de İttifak Holding izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 10,68 ile Arçelik oldu. Bu hisseyi yüzde 9,91'lik düşüşle Polisan Holding, yüzde 8,43'lük azalışla da Tofaş Oto. Fab. takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 2 milyar 820 milyon lirayla Garanti Bankası'nda olurken, bu şirketi 2 milyar 328 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 1 milyar 128 milyon lirayla Akbank takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 41 milyar 360 milyon lirayla Koç Holding, 34 milyar 230 milyon lirayla Garanti BBVA ve 32 milyar 292 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

- Altın ve dolar yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,10'luk artışla 246 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,08'lik kazançla bin 641 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 2,32'lik artışla 5,9430 liraya çıkarken, avronun satış fiyatı da yüzde 1,42'lik yükselişle 6,6330 lira oldu.

Geçen hafta 7,5470 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,60'lık primle 7,6680 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,69 değer kazanarak 5,8230 liradan alıcı buldu.

- Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,35 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,11 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,85 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

(Sürecek)

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