Yatırımcı rehberi (1)

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'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 9,43 ile İhlas Holding oldu. Bu hisseyi yüzde 7,19'luk düşüşle Yataş, yüzde 6,94'lük azalışla da Vestel takip etti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 18,02 ile Galatasaray Sportif oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 13,11'lik artışla Beşiktaş Futbol Yat., yüzde 11,78'lik yükselişle de Tofaş Oto. Fab. izledi.

- Galatasaray Sportif en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,88'lik kayıpla 93.946,08 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 93.475,69 puanı, en yüksek ise 96.050,48 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 3 milyar 213 milyon lirayla Garanti Bankası'nda olurken, bu şirketi 2 milyar 485 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 1 milyar 613 milyon lirayla Galatasaray Sportif takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 41 milyar 563 milyon lirayla Koç Holding, 34 milyar 146 milyon lirayla Garanti Bankası ve 31 milyar 570 milyon lirayla da Ereğli Demir Çelik şeklinde sıralandı.

- Altın yatay seyretti, dolar yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yatay seyrederek 246 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yatay seyirle bin 641 lira oldu.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,49'luk artışla 5,9720 liraya çıkarken, avronun satış fiyatı da yüzde 0,83'lük yükselişle 6,6880 lira olarak gerçekleşti.

Geçen hafta 7,6680 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,43'lük primle 7,7780 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,53 değer kazanarak 5,8540 liradan alıcı buldu.

- Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,50, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,07 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,67 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu.

(Sürecek)

