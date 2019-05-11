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Yatırımcı rehberi (1)

FİNANS HABERLERİ  | 11.05.2019 11:09 | Son Güncelleme

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken altın ve döviz kazandırdı - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 5,76'lık kayıpla kapattı

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 5,76'lık kayıpla 88.533,40
puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 88.315,54 puanı, en yüksek ise 93.076,15 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 5,34'lük azalışla 100.049,94
puana, Sanayi Endeksi yüzde 6,05'lik kayıpla 105.880,57
puana, Hizmetler Endeksi yüzde 4,73'lük düşüşle 65.688,66
puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 8,41'lik azalışla 78.566,73
puana geriledi.

- Işıklar Enerji Yapı Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 18,18 ile Işıklar Enerji Yapı Holding oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 9,11'lik artışla Fenerbahçe Futbol, yüzde 7,23'lük yükselişle de Ege Endüstri izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 15,46'lık azalışla ile Beşiktaş Futbol Yat. oldu. Bu hisseyi yüzde 14,38'lik düşüşle Karsan Otomotiv, yüzde 12,59'luk azalışla da Türk Hava Yolları takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 4 milyar 571 milyon lirayla Garanti Bankası'nda olurken, bu şirketi 4 milyar 96 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 1 milyar 371 milyon lirayla Galatasaray Sportif takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 38 milyar 799 milyon lirayla Koç Holding, 31 milyar 752 milyon lirayla Garanti Bankası ve 29 milyar 172 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

- Altın ve dolar yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,40'lık artışla 251,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,38'lik primle bin 680 lira oldu.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,89'luk artışla 6,0850 liraya çıkarken, avronun satış fiyatı da yüzde 2,39'luk yükselişle 6,8480 lira olarak gerçekleşti.

Geçen hafta 7,7780 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,03'lük primle 7,9360 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,90 değer kazanarak 6,0240 liradan alıcı buldu.

- Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,49, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,15 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 5,40 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

(Sürecek)

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