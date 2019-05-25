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Yatırımcı rehberi (1)

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2019 11:03 | Son Güncelleme

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 0,83'lık kayıpla kapattı

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,83'lük kayıpla 86.072,28 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 83.535,32 puanı, en yüksek ise 87.153,69 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,31'lik azalışla 97.167,64 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,95'lik kayıpla 103.798,06 puana, Teknoloji Endeksi de yüzde 7,79 azalışla 73.058,29 puana geriledi.

Söz konusu dönemde Hizmetler Endeksi ise yüzde 0,68'lık artışla 63.094,81 puana çıktı.

- Metro Holding
en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 22,67 ile Metro Holding oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 15,41lik artışla Sasa Polyester, yüzde 8,43'lük yükselişle de Halkbank izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 23,30'lik azalışla ile Galatasaray Sportif
oldu. Bu hisseyi yüzde 16,03'lik düşüşle Albaraka Türk, yüzde 10,14'lük azalışla da Beşiktaş Futbol Yat. takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 4 milyar 574 milyon lirayla Garanti Bankası'nda olurken, bu şirketi 4 milyar 118 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 1 milyar 924 milyon lirayla Halkbank takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 38 milyar 393 milyon lirayla Koç Holding, 31 milyar 500 milyon lirayla Garanti Bankası ve 29 milyar 692 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

- Altın ve döviz yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,52'lik artışla 250,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,48'lik artışla 1.670 liraya çıktı. Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,46'lik artarak 6,0750 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,56'lık yükselişle 6,8000 lira oldu.

Geçen hafta 7,6980 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,04'lük artışla 7,7010 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,54 değer kazanarak 6,0650 liradan alıcı buldu.

- Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,32, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,08 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,56 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu.

(Sürecek)

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