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Yatırımcı rehberi (1)

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2019 11:23 | Son Güncelleme

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 5,25'lik kazançla kapattı

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 5,25'lik kazançla 90.589,73
puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 85.309,68 puanı, en yüksek ise 90.589,73 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,89'luk artışla 101.923,13
puana, Sanayi Endeksi yüzde 4,37'lik primle 108.337,56
puana, Hizmetler Endeksi yüzde 6,09'luk kazançla 66.938,05
ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 6,47'lik değerle 77.787,30
puana yükseldi.

- ICBC Turkey Bank en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 24,34 ile ICBC Turkey Bank oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 18,92'lik artışla Pegasus, yüzde 14,96'lık yükselişle de Netaş Telekom. izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 4,62 ile İttifak Holding oldu. Bu hisseyi yüzde 3,60'lık düşüşle Çemtaş, yüzde 1,85'lik azalışla da Halk Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 4 milyar 103 milyon lirayla Garanti Bankası'nda olurken, bu şirketi 4 milyar 45 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 1 milyar 577 milyon lirayla Halk Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 41 milyar 158 milyon lirayla Koç Holding, 33 milyar 306 milyon lirayla Garanti Bankası ve 32 milyar 805 milyon lirayla da Tüpraş şeklinde sıralandı.

- Altın ve döviz düştü

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,44'lük azalışla 244,40 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,40'lık kayıpla bin 630 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 3,87'lik azalışla 5,8400 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 3,93'lük düşüşle 6,5330 lira oldu.

Geçen hafta 7,7010 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 4,19'luk kayıpla 7,3780 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,87 değer kaybederek 5,8300 liradan alıcı buldu.

- Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,26, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,28 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,82 ile hisse senedi fonları oldu.

(Sürecek)

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