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Yatırımcı rehberi (1)

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2019 11:01 | Son Güncelleme

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 2,62'lik kazançla kapattı

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,62'lik kazançla 96.485,32
puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 94.519,12 puanı, en yüksek ise 96.650,32 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 3,00'lık artışla 112.217,52
puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,07'lik primle 111.728,15
puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,74'lük kazançla 70.575,50
ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,59'luk değerle 78.692,91
puana yükseldi.

- ICBC Turkey Bank en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 24,44 ile ICBC Turkey Bank oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 16,62'lik artışla Pegasus, yüzde 9,36'lık yükselişle de Mavi Giyim izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 20,00 ile İş Finansal Kiralama oldu. Bu hisseyi yüzde 11,11'lik düşüşle İttifak Holding, yüzde 7,15'lik azalışla da Soda Sanayii takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 5 milyar 750 milyon lirayla Garanti Bankası'nda olurken, bu şirketi 3 milyar 748 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 1 milyar 820 milyon lirayla Halk Bankası takip etti. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 44 milyar 479 milyon lirayla Koç Holding, 38 milyar 220 milyon lirayla Garanti Bankası ve 35 milyar 360 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

- Altın ve döviz düştü

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,15'lik azalışla 261,40 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,17'lik kayıpla bin 742 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,83'lük azalışla 5,7660 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,32'lik düşüşle 6,5670 lira oldu.

Geçen hafta 7,3730 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,75'lik kayıpla 7,3180 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,89 değer kaybederek 5,8970 liradan alıcı buldu.

- Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,62, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,47 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,99 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

(Sürecek)

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