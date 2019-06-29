Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,62'lik kazançla 96.485,32

puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 94.519,12 puanı, en yüksek ise 96.650,32 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 3,00'lık artışla 112.217,52

puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,07'lik primle 111.728,15

puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,74'lük kazançla 70.575,50

ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,59'luk değerle 78.692,91

puana yükseldi.

- ICBC Turkey Bank en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 24,44 ile ICBC Turkey Bank oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 16,62'lik artışla Pegasus, yüzde 9,36'lık yükselişle de Mavi Giyim izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 20,00 ile İş Finansal Kiralama oldu. Bu hisseyi yüzde 11,11'lik düşüşle İttifak Holding, yüzde 7,15'lik azalışla da Soda Sanayii takip etti.