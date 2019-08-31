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Yatırımcı rehberi (1)

FİNANS HABERLERİ  | 31.08.2019 11:04 | Son Güncelleme

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,44 azalış kaydetti

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,44 azalışla 96.718,48 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en yüksek 97.448,05, en düşük 95.291,50 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,58 azalışla 110.339,93 puana, Hizmetler Endeksi yüzde yüzde 0,20 kayıpla 75.452,32 puana gerilerken, Sanayi Endeksi yüzde 0,08 artışla 111.321,48 puana Teknoloji Endeksi yüzde 2,18 kazançla 78.850,98 puana yükseldi.

-Adese Alışveriş Ticaret en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 50 ile Adese Alışveriş Ticaret oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 20,58 ile Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 15,74 ile Kerevitaş Gıda takip etti. Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 8,76 ile Yapı ve Kredi Bankası olarak gerçekleşti. Yapı ve Kredi Bankasını yüzde 6,05 ile Türk Traktör, yüzde 5,49 ile Tukaş izledi.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 4 milyar 303 milyon 337 bin 515 lira ile Türk Hava Yolları olurken, bu şirketi 3 milyar 802 milyon 821 bin 464 lira ile Garanti Bankası, 1 milyar 413 milyon 702 bin 407 lira ile Aselsan takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 44 milyar 352 milyon lirayla Koç Holding, 37 milyar 380 milyon lirayla Garanti Bankası, 36 milyar 88 milyon lirayla Akbank şeklinde sıralandı.

-Altın ve döviz yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,32 artışla 289,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,27 kazançla 1.924,00 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,13'lük primle 5,8320 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,06'lık artışla 6,4540 liraya yükseldi. Geçen hafta 7,0660 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,52'lik kazançla kazançla 7,1030 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,85 değer kazanarak 5,9190 liradan alıcı buldu.

-Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,42, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,74 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,91 ile kıymetli madenler fonları oldu.

(Sürecek)

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