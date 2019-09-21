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Yatırımcı rehberi (1)

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2019 11:13 | Son Güncelleme

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 2,75'lik kayıpla kapattı

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,75'lik kayıpla 100.236,70 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 99.933,08 puanı, en yüksek ise 103.320,70 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 3,49'luk azalışla 115.764,65
puana, Sanayi Endeksi ise yüzde 1,81'lik düşüşle 115.550,50 puana, Hizmetler Endeksi de yüzde 1,81'lik kayıpla 77.057,56
puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 4,84'lük kayıpla 82.262,60
puana geriledi.

- Fenerbahçe Futbol en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 19,56 ile Fenerbahçe Futbol oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 17,65'lik artışla Çemaş Döküm, yüzde 17,14'lük yükselişle de Konya Çimento izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 13,43 ile Parsan oldu. Bu hisseyi yüzde 9,91'lik düşüşle Tekfen Holding, yüzde 9,73'lük azalışla da Vestel takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 8 milyar 135 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 5 milyar 637 milyon lirayla Garanti Bankası, 2 milyar 496 milyon lirayla Halk Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 45 milyar 824 milyon lirayla Koç Holding, 38 milyar 934 milyon lirayla Garanti Bankası ve 38 milyar 272 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

- Altın ve döviz yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,87'lik artışla 277 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,87'lik primle bin 845 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,84'lük kazançla 5,7310 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,46'lık artışla 6,3180 lira oldu.

Geçen hafta 7,0790 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,95'lik değerle 7,1460 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,21 değer kazanarak 5,7750 liradan alıcı buldu.

- Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,17 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,08 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,33 ile katılım fonları oldu.

(Sürecek)

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