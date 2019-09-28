FİNANS

Yatırımcı rehberi (1)

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2019 11:09 | Son Güncelleme

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 4,90'lık kazançla kapattı

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 4,90'lık kazançla 105.152,17
puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 99.583,14 puanı, en yüksek ise 105.242,00 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 7,52'lik artışla 124.466,03
puana, Sanayi Endeksi ise yüzde 3,03'lük primle 119.055,87
puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,11'lik kazançla 78.683,98
puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 4,11'lik değerle 85.639,52
puana yükseldi.

- İttifak Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 22,09 ile İttifak Holding oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 22,05'lik artışla Adese Alışveriş Ticaret, yüzde 12,36'lık yükselişle de Akbank izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 2,43 ile Konya Çimento oldu. Bu hisseyi yüzde 2,31'lik düşüşle Odaş Elektrik, yüzde 2,22'lik azalışla da TAV Havalimanları takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 5 milyar 546 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 5 milyar 272 milyon lirayla Garanti Bankası, 1 milyar 953 milyon lirayla Halk Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 48 milyar 537 milyon lirayla Koç Holding, 43 milyar 386 milyon lirayla Garanti Bankası ve 43 milyar lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

- Altın ve dolar düştü

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,99'luk düşüşle 271,50
liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,95'lik azalışla bin 809 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,17'lik kayıpla 5,6640 lira, avronun satış fiyatı yüzde 1,98'lik düşüşle 6,1930 lira oldu.

Geçen hafta 7,1460 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,14'lük kayıpla 6,9930 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,99 değer kaybederek 5,7180 liradan alıcı buldu.

- Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,36, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,01 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,61 ile karma ve değişken fonlar oldu.

(Sürecek)

PARTNER Tescilli güzel sosyal medyayı salladı Tescilli güzel sosyal medyayı salladı
Tokat'tan 6 ülkeye 'kil' ihracıTokat'tan 6 ülkeye 'kil' ihracı
Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Eresin:İstanbul'da otel doluluk oranları yüzde 90'lara yükseldiTürkiye Otelciler Birliği Başkanı Eresin:İstanbul'da otel doluluk oranları yüzde 90'lara yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı rehberi (1)

En Çok Okunan Haberler

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması! 'Ankara bu isteğinde...'

Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması! 'Ankara bu isteğinde...'

Herkesi ilgilendiriyor! İsteyen sildirecek

Herkesi ilgilendiriyor! İsteyen sildirecek

Depremden sonra ona talep arttı

Depremden sonra ona talep arttı

Akaryakıt sektörüne düzenleme

Akaryakıt sektörüne düzenleme

50 yıllık dev şirket iflasını açıkladı

50 yıllık dev şirket iflasını açıkladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tokat'tan 6 ülkeye 'kil' ihracı

Tokat'tan 6 ülkeye 'kil' ihracı

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Eresin:İstanbul'da otel doluluk oranları yüzde 90'lara yükseldi

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Eresin:İstanbul'da otel doluluk oranları yüzde 90'lara yükseldi

GYODER/Yetgin: Kentsel dönüşümü el birliğiyle yürütmeliyiz

GYODER/Yetgin: Kentsel dönüşümü el birliğiyle yürütmeliyiz

İzmir'de faaliyet gösteren kuyumculuk şirketinden konkordato

İzmir'de faaliyet gösteren kuyumculuk şirketinden konkordato

Amazon / Garambois : KOBİ’lere e-ihracatın yolunu açıyoruz

Amazon / Garambois : KOBİ’lere e-ihracatın yolunu açıyoruz

Kahveden uzay seyahatine: Kripto paralarla ödeme hızla yayılıyor

Kahveden uzay seyahatine: Kripto paralarla ödeme hızla yayılıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.