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Yatırımcı rehberi (1)

FİNANS HABERLERİ  | 05.10.2019 11:04 | Son Güncelleme

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 1,61'lik kayıpla kapattı

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,61'lik kayıpla 103.463,52
puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 102.062,00 puanı, en yüksek ise 105.834,00 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,81'lik azalışla 120.962,97
puana, Hizmetler Endeksi de yüzde 0,39'luk kayıpla 78.375,80
puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,17'lik kayıpla 84.640,76
puana geriledi. Söz konusu dönemde Sanayi Endeksi ise yüzde 0,11'lik kazançla 119.185,76
puana yükseldi.

- Doğuş Otomotiv en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,36 ile Doğuş Otomotiv oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 14,36'lık artışla ICBC Turkey Bank, yüzde 14,00'lık yükselişle de İhlas Holding izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 9,16 ile Çemaş Döküm oldu. Bu hisseyi yüzde 8,63'lük düşüşle Vakıflar Bankası, yüzde 8,57'lik azalışla da İttifak Holding takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 7 milyar 756 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 5 milyar 118 milyon lirayla Garanti Bankası, 2 milyar 562 milyon lirayla Halk Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 47 milyar 624 milyon lirayla Koç Holding, 41 milyar 958 milyon lirayla Garanti Bankası ve 40 milyar 872 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

- Altın ve döviz yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,47'lik artışla 275,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,44'lük primle bin 835 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,60'lık kazançla 5,6980 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,94'lük artışla 6,2510 lira oldu.

Geçen hafta 6,9930 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,19'luk değerle 7,0060 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,19 değer kazanarak 5,7290 liradan alıcı buldu.

- Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,33, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,48 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,45 ile karma ve değişken fonlar oldu.

(Sürecek)

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