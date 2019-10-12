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Yatırımcı rehberi (1)

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2019 11:02 | Son Güncelleme

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 4,29'luk kayıpla kapattı

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 4,29'luk kayıpla 99.027,82
puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 97.510,69 puanı, en yüksek ise 105.176,20 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,93'lük azalışla 114.999,34
puana, Sanayi Endeksi yüzde 4,21'lik düşüşle 114.169,92
puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,62'lik kayıpla 76.322,47
puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 4,92'lik azalışla 80.473,20
puana geriledi.

- Metro Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 8,63 ile Metro Holding oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 4,37'lik artışla TAV Havalimanları, yüzde 3,29'luk yükselişle de Ereğli Demir Çelik izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 29,58 ile Tukaş oldu. Bu hisseyi yüzde 27,32'lik düşüşle Park Elek. Madencilik, yüzde 17,57'lik azalışla da Fenerbahçe Futbol takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 9 milyar 618 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 7 milyar 670 milyon lirayla Garanti Bankası, 2 milyar 929 milyon lirayla Halk Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 46 milyar 255 milyon lirayla Koç Holding, 38 milyar 976 milyon lirayla Garanti Bankası ve 37 milyar 388 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

- Altın ve döviz yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,60'lık artışla 279,90 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,58'lik primle bin 864 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 2,88'lik kazançla 5,8620 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 3,68'lik artışla 6,4810 lira oldu.

Geçen hafta 7,0060 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 6,39'luk değerle 7,4540 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,83 değer kazanarak 5,8910 liradan alıcı buldu.

- Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,31, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,05 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,21 ile kıymetli madenler fonları oldu.

(Sürecek)

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