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Yatırımcı rehberi (1)

FİNANS HABERLERİ  | 19.10.2019 11:02 | Son Güncelleme

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kaybettirdi - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 0,62'lik kayıpla kapattı

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,62'lik kayıpla 98.415,34
puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 93.031,92 puanı, en yüksek ise 98.730,64 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Sanayi Endeksi yüzde 0,90'lık düşüşle 113.140,20
puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,87'lik kayıpla 75.658,19
puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,56'lık azalışla 79.219,54
puana geriledi.

Söz konusu dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,12'lik artışla 115.131,60
puana yükseldi.

- Metro Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 11,68 ile Metro Holding oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 9,72'lik artışla Fenerbahçe Futbol, yüzde 9,06'lık yükselişle de Deva Holding izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 11,67 ile İpek Doğal Enerji oldu. Bu hisseyi yüzde 10,59'luk düşüşle Koza Madencilik, yüzde 9,77'lik azalışla da Alarko Holding takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 6 milyar 75 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 3 milyar 945 milyon lirayla Garanti Bankası, 1 milyar 792 milyon lirayla Aselsan takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 46 milyar 534 milyon lirayla Koç Holding, 38 milyar 934 milyon lirayla Garanti Bankası ve 37 milyar 960 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

- Altın ve dolar düştü

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,96'lık düşüşle 277,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,97'lik azalışla bin 846 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,25'lik kayıpla 5,7890 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,46'lık düşüşle 6,4510 lira oldu.

Geçen hafta 7,4540 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,16'lık kazançla 7,4660 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,37 değer kaybederek 5,8690 liradan alıcı buldu.

- Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,06 değer kazandı, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,02 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,27 ile para piyasası fonları oldu.

(Sürecek)

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