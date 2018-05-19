Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,31 0,26 19,23 Metro Holding 1,07 0,92 16,30 Koza Madencilik 6,74 5,80 16,21 Sasa Polyester 9,49 8,65 9,77 Koza Altın 45,02 41,08 9,59 Bera Holding 2,24 2,05 9,27 Çemaş Döküm 1,68 1,54 9,09 İpek Doğal Enerji 4,76 4,41 7,94 Ereğli Demir Çelik 11,48 10,72 7,09 Çemtaş 5,31 5,00 6,20 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 5,26 5,99 -12,19 Galatasaray Sportif 2,15 2,44 -11,89 Gözde Girişim 3,41 3,85 -11,43 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,87 2,10 -10,95 Datagate Bilgisayar 5,86 6,48 -9,57 Ülker Bisküvi 18,82 20,64 -8,82 Anadolu Cam 2,54 2,77 -8,30 Trakya Cam 4,18 4,46 -6,28 Banvit 13,00 13,82 -5,93 Yataş 26,02 27,50 -5,38 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi T. Halk Bankası 3.230.883.479 Garanti Bankası 3.146.737.990 Kardemir (D) 2.767.104.440 Türk Hava Yolları 2.711.982.541 Petkim 1.754.586.525 Sasa Polyester 1.621.088.489 Koza Altın 1.424.925.739 Koza Madencilik 1.238.475.970 Aselsan 1.014.058.098 Akbank 916.987.990 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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