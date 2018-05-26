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Yatırımcı rehberi (10)

FİNANS HABERLERİ  | 26.05.2018 11:24 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 8,08 6,74 19,88 İpek Doğal Enerji 5,70 4,76 19,75 Türk Telekom 6,52 5,70 14,39 Anadolu Cam 2,79 2,54 9,84 Koza Altın 49,30 45,02 9,51 Fenerbahçe Futbol 38,16 34,90 9,34 Türk Traktör 57,20 54,05 5,83 Otokar 77,00 73,20 5,19 Soda Sanayii 5,54 5,27 5,12 Yapı ve Kredi Bank. 4,17 3,97 5,04 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 0,31 -16,13 Odaş Elektrik 4,16 4,90 -15,10 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,60 1,87 -14,44 Ayen Enerji 3,33 3,86 -13,73 Gözde Girişim 3,02 3,41 -11,44 Karsan Otomotiv 1,55 1,72 -9,88 Galatasaray Sportif 1,94 2,15 -9,77 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,68 6,25 -9,12 Bera Holding 2,05 2,24 -8,48 Netaş Telekom. 8,87 9,57 -7,31 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 4.962.095.374 Türk Hava Yolları 4.146.542.992 Kardemir (D) 3.175.164.975 T. Halk Bankası 2.565.450.388 Koza Madencilik 1.602.648.416 Petkim 1.570.179.419 Akbank 1.383.088.842 Koza Altın 1.375.145.819 Sasa Polyester 1.079.660.100 İpek Doğal Enerji 876.829.874 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Yatırımcı rehberi (10)

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