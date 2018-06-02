Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 2,75 1,74 58,05 İpek Doğal Enerji 6,98 5,70 22,46 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,60 3,17 13,56 Sasa Polyester 10,16 9,50 6,95 Mavi Giyim 48,26 45,52 6,03 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,69 1,60 5,62 Ford Otosan 66,00 62,50 5,60 Kipa Ticaret 1,99 1,89 5,29 Koza Madencilik 8,49 8,08 5,07 Ayen Enerji 3,49 3,33 4,80 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Telekom 5,60 6,52 -14,11 Akbank 7,71 8,61 -10,45 GSD Holding 0,70 0,78 -10,26 İş GMYO 0,98 1,07 -8,41 Garanti Bankası 8,52 9,28 -8,19 Vakıflar Bankası 5,35 5,82 -8,08 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,24 5,68 -7,75 İş Bankası (C) 5,83 6,30 -7,46 Turkcell 11,77 12,71 -7,40 Gübre Fabrik. 3,11 3,32 -6,33 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 6.068.133.377 Türk Hava Yolları 3.803.495.805 Kardemir (D) 2.684.536.979 Sasa Polyester 1.984.973.039 Petkim 1.740.132.331 İpek Doğal Enerji 1.595.678.946 T. Halk Bankası 1.549.268.373 Akbank 1.378.629.537 Koza Madencilik 1.304.935.761 Koç Holding 1.078.528.603 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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