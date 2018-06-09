Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,85 5,24 11,64 İpek Doğal Enerji 7,75 6,98 11,03 Ülker Bisküvi 19,11 17,54 8,95 Anadolu Cam 2,84 2,64 7,58 Metro Holding 1,15 1,07 7,48 Şişe Cam 4,35 4,08 6,62 Trakya Cam 4,17 3,92 6,38 Gübre Fabrik. 3,30 3,11 6,11 Soda Sanayii 5,59 5,35 4,49 Ayen Enerji 3,49 3,33 4,80 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 2,22 2,75 -19,27 Türk Hava Yolları 13,47 16,55 -18,61 Türk Traktör 48,70 57,20 -14,86 Mavi Giyim 41,30 48,26 -14,42 Karsan Otomotiv 1,38 1,60 -13,75 MLP Sağlık 13,44 15,53 -13,46 Kardemir (D) 4,15 4,78 -13,18 Yataş 20,72 23,56 -12,05 Fenerbahçe Futbol 35,22 39,50 -10,84 Banvit 10,95 12,28 -10,83 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 4.759.016.868 Türk Hava Yolları 4.207.090.495 Kardemir (D) 3.086.515.586 Aselsan 2.442.166.031 Sasa Polyester 1.997.531.267 İpek Doğal Enerji 1.863.991.563 Petkim 1.546.352.071 Koza Altın 1.401.257.318 Akbank 1.395.552.981 Koza Madencilik 1.318.425.274 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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