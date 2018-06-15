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Yatırımcı rehberi (10)

FİNANS HABERLERİ  | 15.06.2018 12:26 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Soda Sanayii 6,16 5,59 10,20 Net Holding 1,77 1,66 6,63 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,52 3,36 4,76 Aksa Enerji 4,00 3,84 4,17 Bim Mağazalar 68,90 66,60 3,45 Ereğli Demir Çelik 10,58 10,32 2,52 Arçelik 15,56 15,18 2,50 Sinpaş GMYO 0,60 0,59 1,69 Türk Traktör 49,50 48,70 1,64 TAV Havalimanları 22,62 22,28 1,53 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Altın 40,90 48,00 -14,79 İhlas Gayrimenkul 0,90 1,04 -13,46 Gözde Girişim 2,39 2,73 -12,45 ICBC Turkey Bank 4,28 4,81 -11,02 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,39 1,56 -10,90 Tekfen Holding 13,61 15,15 -10,17 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,27 5,85 -9,91 Netaş Telekom. 7,93 8,80 -9,89 Bera Holding 1,77 1,95 -9,23 İhlas Holding 0,32 0,35 -8,57 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 4.087.920.604 Aselsan 2.476.791.006 Garanti Bankası 2.131.868.871 Kardemir (D) 1.655.297.927 Petkim 874.852.407 Sasa Polyester 763.373.339 Akbank 759.002.208 Koza Madencilik 660.866.260 Yapı ve Kredi Bank. 658.815.874 Koza Altın 626.094.526
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Yatırımcı rehberi (10)

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