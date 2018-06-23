Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,41 3,52 25,28 Afyon Çimento 5,81 4,80 21,04 Enka İnşaat 4,69 4,15 13,01 Beşiktaş Futbol Yat. 2,29 2,04 12,25 Ford Otosan 69,75 62,40 11,78 Gözde Girişim 2,66 2,39 11,30 Odaş Elektrik 4,27 3,88 10,05 Banvit 11,50 10,46 9,94 Tekfen Holding 14,95 13,61 9,85 ICBC Turkey Bank 4,68 4,28 9,35 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 6,05 7,72 -21,63 Koza Altın 36,28 40,90 -11,30 Koza Madencilik 6,31 7,08 -10,88 Şok Marketler 8,20 9,05 -9,39 Anadolu Cam 2,65 2,81 -5,69 Mavi Giyim 37,20 39,34 -5,44 Kardemir (D) 3,97 4,17 -4,80 Coca Cola İçecek 33,20 34,76 -4,49 Çemaş Döküm 1,98 2,07 -4,35 Global Yat. Holding 3,32 3,47 -4,32 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 3.825.196.681 Aselsan 3.362.649.160 Garanti Bankası 2.781.510.440 Sasa Polyester 1.373.834.687 Petkim 1.331.274.545 Kardemir (D) 1.226.607.065 Akbank 1.207.709.159 Yapı ve Kredi Bank. 789.015.384 Koza Altın 753.659.825 T. Halk Bankası 666.198.957 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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