Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,40 0,94 48,94 İhlas Holding 0,42 0,33 27,27 Çemaş Döküm 2,43 1,98 22,73 Odaş Elektrik 5,22 4,27 22,25 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,73 1,43 20,98 Ayen Enerji 4,18 3,47 20,46 Tümosan Motor ve Traktör 5,71 4,75 20,21 Karsan Otomotiv 1,67 1,40 19,29 Koza Altın 42,50 36,28 17,14 Bera Holding 2,00 1,72 16,28 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 61,30 69,75 -12,11 Arçelik 15,25 16,22 -5,98 Tofaş Oto. Fab. 24,06 25,48 -5,57 İş Bankası (C) 5,70 6,00 -5,00 Tüpraş 108,00 113,50 -4,85 Trakya Cam 4,15 4,36 -4,82 İpek Doğal Enerji 5,81 6,05 -3,97 Ülker Bisküvi 18,03 18,72 -3,69 ICBC Turkey Bank 4,51 4,68 -3,63 Ereğli Demir Çelik 10,20 10,52 -3,04 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 5.731.384.324 Garanti Bankası 4.289.240.163 Aselsan 3.668.918.182 Kardemir (D) 2.035.441.261 Akbank 1.632.961.974 Petkim 1.442.712.198 Sasa Polyester 1.155.872.405 İş Bankası (C) 1.139.032.562 Yapı ve Kredi Bank. 1.064.545.105 Koza Altın 973.775.968

