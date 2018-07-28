Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 5,06 4,17 21,34 TAV Havalimanları 30,60 26,44 15,73 Sasa Polyester 11,96 10,44 14,56 Odaş Elektrik 5,42 4,90 10,61 Soda Sanayii 6,36 5,80 9,66 Eczacıbaşı İlaç 3,58 3,29 8,81 Mavi Giyim 36,30 33,74 7,59 Pegasus 29,20 27,20 7,35 Akbank 7,10 6,62 7,25 Alarko GMYO 43,00 40,30 6,70 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 2,43 2,66 -8,65 Çemaş Döküm 2,75 2,94 -6,46 Türk Telekom 4,78 5,10 -6,27 Ülker Bisküvi 17,42 18,51 -5,89 Fenerbahçe Futbol 28,18 29,86 -5,63 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,93 6,23 -4,82 Ford Otosan 58,50 61,10 -4,26 Aselsan 27,00 28,16 -4,12 Yataş 4,44 4,62 -3,90 Park Elek.Madencilik 3,00 3,12 -3,85 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 8.089.215.714 Garanti Bankası 7.251.995.163 Aselsan 5.951.061.778 Sasa Polyester 2.730.018.447 Kardemir (D) 2.671.058.705 T. Halk Bankası 2.364.068.779 Akbank 1.764.862.332 Koza Madencilik 1.201.302.587 Yapı ve Kredi Bank. 1.013.048.514 İş Bankası (C) 954.039.822 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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