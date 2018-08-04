FİNANS

Yatırımcı rehberi (10)

FİNANS HABERLERİ  | 04.08.2018 11:46 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğan Holding 1,11 0,97 14,43 MLP Sağlık 14,45 13,24 9,14 Ereğli Demir Çelik 11,85 10,96 8,12 Vestel 9,26 8,64 7,18 ICBC Turkey Bank 5,40 5,06 6,72 Koza Altın 44,70 41,96 6,53 Alarko Holding 4,89 4,60 6,30 Anadolu Cam 3,36 3,17 5,99 Aksa 11,35 10,73 5,78 Kardemir (D) 4,50 4,27 5,39 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 9,63 11,96 -19,48 TAV Havalimanları 26,52 30,60 -13,33 Şok Marketler 8,19 8,91 -8,08 Aksa Enerji 4,03 4,38 -7,99 Yataş 4,12 4,44 -7,21 Odaş Elektrik 5,03 5,42 -7,20 Sabancı Holding 7,91 8,50 -6,94 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,54 5,93 -6,58 Fenerbahçe Futbol 26,44 28,18 -6,17 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,52 1,61 -5,59 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 6.545.552.828 Aselsan 4.334.507.734 Garanti Bankası 4.082.690.235 Kardemir (D) 2.519.359.751 Sasa Polyester 2.287.998.822 T. Halk Bankası 1.540.870.354 Ereğli Demir Çelik 1.089.566.613 Petkim 1.073.148.830 Akbank 924.186.679 Yapı ve Kredi Bank. 913.962.283 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

PARTNERUtanmadın mı bu pozu paylaşmayaUtanmadın mı bu pozu paylaşmaya
SGK Uzmanı: İşveren askere gidiyor diye çalışanını işten çıkaramazSGK Uzmanı: İşveren askere gidiyor diye çalışanını işten çıkaramaz
Türkiye, Blockchain’de dünyaya öncü olmayı hedefliyorTürkiye, Blockchain’de dünyaya öncü olmayı hedefliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı rehberi (10)

En Çok Okunan Haberler

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

ABD’den Türk ürünlerine inceleme!

ABD’den Türk ürünlerine inceleme!

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Erdoğan canlı yayında açıkladı

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Erdoğan canlı yayında açıkladı

SGK, milyonlarca Bağ-Kur'lunun borcunu sildi

SGK, milyonlarca Bağ-Kur'lunun borcunu sildi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
SGK Uzmanı: İşveren askere gidiyor diye çalışanını işten çıkaramaz

SGK Uzmanı: İşveren askere gidiyor diye çalışanını işten çıkaramaz

Türkiye, Blockchain’de dünyaya öncü olmayı hedefliyor

Türkiye, Blockchain’de dünyaya öncü olmayı hedefliyor

Şanlıurfa TOKİ Akebe Mahallesi'nde kuralar çekildi

Şanlıurfa TOKİ Akebe Mahallesi'nde kuralar çekildi

Bakan Dönmez'den Edirne'ye doğalgaz müjdesi

Bakan Dönmez'den Edirne'ye doğalgaz müjdesi

İzmir iş dünyasından ABD'ye ortak kınama

İzmir iş dünyasından ABD'ye ortak kınama

Bakan Pekcan, ABD'li 30 firma temsilcisi ile bir araya geldi

Bakan Pekcan, ABD'li 30 firma temsilcisi ile bir araya geldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.