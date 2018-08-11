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Yatırımcı rehberi (10)

FİNANS HABERLERİ  | 11.08.2018 11:15 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Özderici GMYO 7,00 5,30 32,08 Petkim 5,80 4,41 31,52 Kordsa Teknik Tekstil 8,50 7,73 9,96 TAV Havalimanları 29,16 26,52 9,95 Anadolu Efes 22,38 20,74 7,91 Good-Year 3,68 3,42 7,60 Tekfen Holding 20,20 18,87 7,05 Enka İnşaat 5,01 4,76 5,25 Soda Sanayii 6,80 6,52 4,29 Tüpraş 110,80 106,40 4,14 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 4,01 5,03 -20,28 Mavi Giyim 28,00 34,36 -18,51 Yataş 3,46 4,12 -16,02 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,30 1,52 -14,47 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,75 5,54 -14,26 Gözde Girişim 2,35 2,71 -13,28 İş Fin.Kir. 2,04 2,35 -13,19 Sinpaş GMYO 0,48 0,55 -12,73 Ege Endüstri 311,00 352,50 -11,77 İhlas Gayrimenkul 1,33 1,50 -11,33 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 8.998.689.144 Petkim 5.723.621.119 Garanti Bankası 5.151.963.970 Aselsan 4.879.607.374 Kardemir (D) 3.793.781.636 T. Halk Bankası 2.918.393.607 Koza Altın 1.551.598.986 Tüpraş 1.524.198.469 Akbank 1.500.331.412 Sasa Polyester 1.392.634.154 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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