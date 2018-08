Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğan Holding 1,32 1,14 15,79 Kartonsan 307,00 273,00 12,45 Tüpraş 120,90 110,80 9,12 Koç Holding 14,85 13,69 8,47 İş Fin.Kir. 2,19 2,04 7,35 Yataş 3,70 3,46 6,94 Arçelik 12,81 12,04 6,40 Soda Sanayii 7,10 6,80 4,41 Net Holding 1,94 1,88 3,19 Trakya Cam 4,26 4,18 1,91 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 22,24 29,10 -23,57 MLP Sağlık 10,99 14,00 -21,50 Migros Ticaret 14,14 17,75 -20,34 Metro Holding 0,72 0,90 -20,00 Mavi Giyim 22,64 28,00 -19,14 Ülker Bisküvi 14,08 17,00 -17,18 Kardemir (D) 3,87 4,65 -16,77 İş Bankası (C) 3,86 4,54 -14,98 Anel Elektrik 2,19 2,57 -14,79 Doğuş Otomotiv 5,28 6,19 -14,70 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 7.366.512.444 Aselsan 5.836.395.938 Garanti Bankası 5.523.122.293 Petkim 5.145.842.785 Kardemir (D) 2.780.713.549 Tüpraş 2.146.867.994 Akbank 2.073.588.828 İş Bankası (C) 1.932.087.643 Ereğli Demir Çelik 1.654.182.153 T. Halk Bankası 1.623.237.825

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)