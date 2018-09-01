Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 66,95 54,65 22,51 TAV Havalimanları 32,96 27,16 21,35 Ege Endüstri 390,70 331,10 18,00 Çemtaş 6,41 5,53 15,84 Kartonsan 369,10 323,50 14,10 Şişe Cam 6,16 5,40 14,07 Soda Sanayii 8,10 7,12 13,76 Otokar 71,20 62,80 13,38 Global Yat. Holding 3,33 2,95 12,88 Göltaş Çimento 45,62 40,44 12,81 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 10,35 11,10 -6,76 Doğan Holding 1,23 1,29 -4,65 Tüpraş 118,00 123,50 -4,45 Turkcell 10,60 11,05 -4,07 Yataş 3,73 3,88 -3,87 Şok Marketler 7,12 7,39 -3,65 Migros Ticaret 13,50 14,01 -3,64 Sabancı Holding 7,12 7,37 -3,39 Akbank 5,76 5,94 -3,03 Özderici GMYO 6,50 6,70 -2,99 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.997.304.010 Aselsan 2.433.311.840 Petkim 2.104.153.776 Garanti Bankası 2.075.331.192 Kardemir (D) 1.422.584.812 İş Bankası (C) 1.288.020.663 Akbank 894.125.399 Ereğli Demir Çelik 846.507.150 Tüpraş 791.973.476 T. Halk Bankası 736.974.188

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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