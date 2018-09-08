Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 3,21 2,63 22,05 Tat Gıda 4,34 3,79 14,51 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,10 4,49 13,59 Gözde Girişim 2,57 2,27 13,22 Pegasus 26,78 23,84 12,33 Özderici GMYO 7,28 6,50 12,00 ICBC Turkey Bank 5,18 4,64 11,64 Albaraka Türk 1,39 1,26 10,32 Ülker Bisküvi 15,97 14,83 7,69 İskenderun Demir Çelik 8,32 7,73 7,63 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Soda Sanayii 7,33 8,10 -9,51 Türk Telekom 3,41 3,66 -6,83 MLP Sağlık 9,66 10,35 -6,67 Göltaş Çimento 42,68 45,62 -6,44 TAV Havalimanları 30,90 32,96 -6,25 Global Yat. Holding 3,18 3,33 -4,50 Fenerbahçe Futbol 22,44 23,48 -4,43 Ereğli Demir Çelik 11,32 11,84 -4,39 Tekfen Holding 19,57 20,46 -4,35 Doğuş Otomotiv 5,56 5,78 -3,81 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 4.151.538.349 ASELSAN 2.742.269.567 Garanti Bankası 2.441.814.636 Kardemir (D) 2.122.756.563 Petkim 1.682.742.143 Akbank 1.265.865.159 Tüpraş 1.263.329.434 Sasa Polyester 1.065.237.138 İş Bankası (C) 1.031.080.019 Ereğli Demir Çelik 841.757.173 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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