FİNANS

Yatırımcı rehberi (10)

FİNANS HABERLERİ  | 15.09.2018 12:11 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 3,45 2,89 19,38 Mavi Giyim 32,10 26,90 19,33 Çemaş Döküm 3,54 3,21 10,28 Şok Marketler 8,07 7,41 8,91 Migros Ticaret 15,15 13,92 8,84 Tüpraş 133,50 124,00 7,66 Ülker Bisküvi 17,04 15,97 6,70 Albaraka Türk 1,48 1,39 6,47 Bera Holding 1,87 1,77 5,65 Tekfen Holding 20,62 19,57 5,37 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Özderici GMYO 6,06 7,28 -16,76 Hürriyet Gzt. 0,99 1,12 -11,61 Kartonsan 344,40 374,00 -7,91 Anel Elektrik 2,26 2,43 -7,00 Yataş 3,50 3,75 -6,67 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,78 5,10 -6,27 Soda Sanayii 6,92 7,33 -5,59 Vakıflar Bankası 3,19 3,36 -5,06 Ford Otosan 61,25 64,45 -4,97 Netaş Telekom. 8,39 8,82 -4,88 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 6.402.077.418 Garanti Bankası 4.883.032.162 Aselsan 3.223.023.346 Kardemir (D) 2.227.713.366 Akbank 1.860.289.041 Petkim 1.618.647.175 İş Bankası (C) 1.200.657.647 Tüpraş 977.150.400 Yapı ve Kredi Bank. 922.846.316 Turkcell 898.060.553 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Yatırımcı rehberi (10)

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