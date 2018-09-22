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Yatırımcı rehberi (10)

FİNANS HABERLERİ  | 22.09.2018 11:29 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 10,69 9,51 12,41 Koza Altın 50,00 44,52 12,31 Tekfen Holding 23,00 20,62 11,54 ICBC Turkey Bank 5,60 5,10 9,80 T.S.K.B. 0,81 0,74 9,46 İhlas Gayrimenkul 1,34 1,23 8,94 Şok Marketler 8,79 8,07 8,92 Metro Holding 0,86 0,79 8,86 Akbank 6,35 5,86 8,36 Yataş 3,79 3,50 8,29 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ülker Bisküvi 15,89 17,04 -6,75 Odaş Elektrik 3,55 3,73 -4,83 Albaraka Türk 1,41 1,48 -4,73 Alarko GMYO 49,62 51,85 -4,30 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 0,24 -4,17 Vestel 8,27 8,60 -3,84 Tofaş Oto. Fab. 22,04 22,86 -3,59 Alarko Holding 2,58 2,67 -3,37 Türk Traktör 45,00 46,42 -3,06 İş Fin.Kir. 2,20 2,26 -2,65 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 5.922.274.753 Türk Hava Yolları 4.386.321.974 Aselsan 3.222.259.842 Petkim 2.263.981.026 İş Bankası (C) 1.965.980.150 Akbank 1.864.042.991 Kardemir (D) 1.834.720.744 Yapı ve Kredi Bank. 1.244.098.760 T. Halk Bankası 1.188.042.204 Koza Altın 1.138.895.761
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Yatırımcı rehberi (10)

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